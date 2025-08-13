Coluna ADI pelo Paraná

Fala Curitiba

Curitiba entra na reta final da votação do Fala Curitiba 2025, que segue até sexta-feira (15) pela internet ou nas unidades itinerantes do Fala Móvel. Moradores podem escolher até cinco obras ou serviços prioritários por regional. As 100 propostas mais votadas serão incluídas na Lei Orçamentária Anual de 2026. O programa é reconhecido pela ONU como referência em governança democrática.

Gestão aprovada

Pesquisa da Paraná Pesquisas mostra que 81,1% dos eleitores de Curitiba aprovam a gestão do governador Ratinho Junior (PSD). A avaliação “boa” foi citada por 42,2% e “ótima” por 24,9%. Já 8,8% consideram o governo “ruim” ou “péssimo”. O levantamento ouviu 806 pessoas entre 7 e 11 de agosto, com margem de erro de 3,5 pontos.

Candidato próprio

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o partido terá candidato próprio à Presidência em 2026, salvo se Tarcísio de Freitas entrar na disputa. Entre os nomes cotados, estão os governadores Ratinho Junior (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), ambos do PSD. Kassab ressaltou que há respeito e isenção na escolha, reconhecendo as boas gestões dos dois. Caso Tarcísio não concorra, a legenda deverá manter candidatura própria no campo da centro-direita.

Bonde Urbano

O Paraná receberá nos próximos meses o primeiro projeto-piloto do Digital Rail Transit (DRT) no Brasil, batizado de Bonde Urbano Digital (BUD). Totalmente elétrico e sem trilhos físicos, o veículo chinês ligará os terminais de Pinhais e São Roque (Piraquara) em operação sem paradas intermediárias. Com 20,5 metros de comprimento e capacidade para 280 passageiros, pode atingir 70 km/h. O teste, em comodato, custará R$ 6,07 milhões.