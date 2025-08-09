Coluna ADI pelo Paraná

Centro de Excelência
Paraná - O Sistema FAEP lançou a pedra fundamental do Centro de Excelência em Leite, em Castro, com investimento de R$ 35 milhões. Previsto para iniciar as atividades em 2027, o espaço formará 500 profissionais por ano em cursos técnicos e de especialização reconhecidos pelo MEC. A iniciativa tem alcance nacional e deve impulsionar a tecnologia e a competitividade do setor lácteo brasileiro.
Centro de Excelência II
O Centro de Excelência em Leite será construído em um terreno de 4 hectares, anexo ao Parque Tecnológico da Agroleite, com 4,3 mil m² e oito blocos. Terá cursos de especialização em Bovinocultura de Leite e técnico em Agropecuária, preparando profissionais para atuar em todo o Brasil. O projeto reforça Castro como polo de referência, unindo inovação, produtividade e qualificação no setor leiteiro.
Primeira infância
A Frente Parlamentar da Primeira Infância da ALEP se reúne na próxima terça (12) para debater os desafios das vagas em creches e o atendimento a crianças de 0 a 3 anos. O encontro, coordenado pela deputada Maria Victória, reunirá gestores e representantes públicos. A proposta é ampliar o diálogo sobre políticas para a primeira infância. Educação e construção de creches estarão no centro da pauta.
Empregos formais
O Paraná atingiu em junho de 2025 o recorde de 3,31 milhões de empregos formais, segundo o Caged. É o maior número da história e o melhor desempenho da região Sul, à frente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Desde 2020, o Estado cresceu 22,9% no estoque de empregos, acima de outras grandes economias do País.
Geração de empregos
No 1º semestre de 2025, o Paraná criou 94,2 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, o terceiro melhor resultado do Brasil. Serviços lideraram as contratações, seguidos por indústria, comércio, construção e agropecuária. O Estado mantém a menor taxa de desemprego da história recente, com 4%, e mais de 6,15 milhões de pessoas ocupadas.
Comércio
O comércio do Paraná faturou R$ 620 bilhões em 2023, 3ª maior receita do Brasil e líder na Região Sul, segundo o IBGE. O crescimento foi de 7,5%, acima da média nacional. O setor emprega mais de 809 mil trabalhadores e pagou R$ 27 bilhões em salários. O atacado lidera a receita e o varejo concentra a maior parte da mão de obra.
Turistas estrangeiros
O Paraná recebeu 710,7 mil turistas estrangeiros entre janeiro e julho de 2025, aumento de 23,9% sobre o ano passado. O Estado segue como 4º principal portão de entrada internacional do País. Paraguai e Argentina lideram a origem dos visitantes. A maioria chegou por via terrestre, mas o desembarque aéreo cresceu 54% no período.
Sanepar Labs
A Sanepar abriu as inscrições do edital Celeste, segunda chamada do Programa Sanepar Labs, para startups com soluções inovadoras em redes inteligentes no saneamento. Podem participar empresas de base tecnológica com até 10 anos de criação e projetos em fase de desenvolvimento. Os selecionados terão acesso a mentorias, estrutura do Lactec e conexões estratégicas. As inscrições vão até 15 de setembro, no site do programa.