Coluna ADI pelo Paraná

Centro de Excelência

Paraná - O Sistema FAEP lançou a pedra fundamental do Centro de Excelência em Leite, em Castro, com investimento de R$ 35 milhões. Previsto para iniciar as atividades em 2027, o espaço formará 500 profissionais por ano em cursos técnicos e de especialização reconhecidos pelo MEC. A iniciativa tem alcance nacional e deve impulsionar a tecnologia e a competitividade do setor lácteo brasileiro.

Centro de Excelência II

O Centro de Excelência em Leite será construído em um terreno de 4 hectares, anexo ao Parque Tecnológico da Agroleite, com 4,3 mil m² e oito blocos. Terá cursos de especialização em Bovinocultura de Leite e técnico em Agropecuária, preparando profissionais para atuar em todo o Brasil. O projeto reforça Castro como polo de referência, unindo inovação, produtividade e qualificação no setor leiteiro.

Primeira infância

A Frente Parlamentar da Primeira Infância da ALEP se reúne na próxima terça (12) para debater os desafios das vagas em creches e o atendimento a crianças de 0 a 3 anos. O encontro, coordenado pela deputada Maria Victória, reunirá gestores e representantes públicos. A proposta é ampliar o diálogo sobre políticas para a primeira infância. Educação e construção de creches estarão no centro da pauta.

Empregos formais

O Paraná atingiu em junho de 2025 o recorde de 3,31 milhões de empregos formais, segundo o Caged. É o maior número da história e o melhor desempenho da região Sul, à frente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Desde 2020, o Estado cresceu 22,9% no estoque de empregos, acima de outras grandes economias do País.