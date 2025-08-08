Coluna ADI pelo Paraná

Força do cooperativismo

Paraná - “O Paraná vive o melhor momento da sua história. Somos exemplo de desenvolvimento sustentável, crescimento econômico e inovação no campo”, destacou o presidente da Alep, Alexandre Curi. Das 10 maiores cooperativas do agro em 2024, 5 são paranaenses: Coamo, C.Vale, Lar, Cocamar e Integrada. O ranking da Forbes Agro 100 comprova a força do cooperativismo no Estado.

Equilíbrio fiscal

O governador Ratinho Júnior destacou nas redes sociais o equilíbrio fiscal do Paraná. “O Brasil precisa gastar menos do que arrecada, como fazemos em casa ou numa empresa. Caso contrário, o país quebra”, afirmou. Segundo Ratinho, o Paraná é hoje o estado com a melhor situação fiscal do Brasil, graças ao enxugamento da máquina pública, modernização legal e gestão eficiente que garantem altos investimentos.

Show Rural

A 38ª edição do Show Rural Coopavel já tem data marcada: será de 9 a 13 de fevereiro de 2026, em Cascavel. O evento contará com novas estruturas, como a ampliação do Espaço Impulso, do escritório administrativo e do barracão da agricultura familiar. As obras têm apoio da Itaipu e do IDR-Paraná. A expectativa é dobrar o número de expositores e ampliar ainda mais os resultados do agronegócio.

Mapa do Turismo

O Paraná alcançou um marco histórico: 203 municípios agora integram o Mapa do Turismo Brasileiro, com apoio do Governo do Estado e da Secretaria do Turismo. As novas adesões — Arapuã, Reserva, Pinhais e Piên — reforçam o compromisso com o desenvolvimento do setor. “É o resultado de um trabalho técnico sério em cada cidade”, afirmou Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo. A lista completa está disponível em: www.mapa.turismo.gov.br.