Coluna ADI pelo Paraná

Usina de etanol

Paraná - O Grupo Potencial vai investir R$ 2 bilhões na construção de uma usina de etanol de milho em Lapa (PR), com obras previstas para 2026 e conclusão até o fim de 2027, utilizando recursos próprios. A empresa também constrói uma esmagadora de soja, que deve operar em 2026 e abastecer sua fábrica de biodiesel em expansão.

Geração de emprego

Durante a implantação da usina, cerca de 1.500 trabalhadores serão mobilizados. Quando a planta estiver em operação, serão criados mais de 300 postos diretos de trabalho e centenas de oportunidades indiretas. Atualmente, o complexo do Grupo Potencial na Lapa já é o segundo maior produtor de glicerina refinada do mundo, com 80 mil toneladas por ano, produzidas na maior planta das Américas.

Eleição suplementar

O município de São João, no sudoeste do Paraná, terá eleição suplementar para prefeito e vice no dia 5 de outubro, das 8h às 17h, conforme a Resolução TRE-PR nº 954/2025. A nova votação decorre da cassação dos diplomas de Clóvis Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter. Poderão votar eleitores com domicílio eleitoral regular até 7 de maio. As convenções partidárias ocorrem de 18 a 22 de agosto.

Eleição suplementar II

São Tomé também realizará eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito em 5 de outubro, das 8h às 17h, conforme a Resolução TRE-PR nº 953/2025. O novo pleito foi convocado após o indeferimento do registro de candidatura de Eliel Hernandes Roque, decisão mantida pelo TSE. As regras seguem o calendário anexo à resolução, com exigências de domicílio e filiação partidária até julho.