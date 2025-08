Coluna ADI pelo Paraná

Asfalto Novo, Vida Nova

Paraná - O Governo do Paraná anunciou a liberação de R$ 293,7 milhões para obras do programa Asfalto Novo, Vida Nova nos municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Colombo e Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os recursos permitirão a pavimentação de 100% das ruas de terra nas áreas urbanas, além de obras de drenagem, acessibilidade e sinalização. A iniciativa integra o maior programa de pavimentação da América do Sul, com investimentos estaduais que superam R$ 4,5 bilhões.

Investimento

O Paraná se destacou no primeiro semestre de 2025 entre os maiores investimentos em PPPs do país, segundo relatório da Radar PPP. As concessões rodoviárias no estado estão entre os contratos que compõem os R$ 82 bilhões movimentados no período. Para o segundo semestre, são esperadas licitações dos lotes 4 e 5 das rodovias paranaenses. O cenário indica expansão setorial e fortalecimento da previsibilidade nos projetos de longo prazo.

Agroleite

Teve início nesta terça-feira (5) a 25ª edição do Agroleite, em Castro, considerado o maior evento da cadeia do leite na América Latina. Com mais de 350 expositores e expectativa de 160 mil visitantes, a feira promove fóruns, julgamentos de raças leiteiras e atrações técnicas. Castro e Carambeí, cidades-sede da produção nacional de leite, somam R$ 1,8 bilhão em Valor Bruto da Produção. O evento segue até 8 de agosto.

Geração de empregos

O Paraná gerou 94.219 empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2025, sendo o terceiro estado que mais criou vagas no país. O setor de serviços liderou as contratações, seguido pela indústria, comércio, construção civil e agropecuária. O desempenho paranaense foi o melhor da região Sul, segundo o Novo Caged.