Coluna ADI pelo Paraná

A Prefeitura de São José dos Pinhais entregou 13 novos ônibus para o transporte coletivo nesta quarta-feira (30), em cerimônia na Praça do Verbo Divino. Com início de operação previsto para 1º de agosto, os veículos beneficiarão mais de 750 mil usuários por mês e integram as linhas dos Lotes 1 e 2.

O Paraná é o estado mais impactado pelo tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros, com apenas 3,97% das exportações isentas da nova cobrança adicional de 40%. Dos US$ 1,588 bilhão exportados em 2024, apenas US$ 63 milhões escapam da taxação. Nenhum dos dez principais produtos paranaenses foi incluído nas exceções.

Paraná - O tempo instável segue marcando agosto no Paraná , segundo o Simepar. Após a frente fria do fim de semana, outra chega já na quinta-feira (7), com uma massa de ar polar entre elas. Rajadas de vento de até 58 km/h foram registradas em várias regiões. A partir de quarta-feira (6), as temperaturas caem e devem ficar abaixo dos 10°C em boa parte do Estado.

Transporte coletivo II

Com motores Euro 6 e recursos como Wi-Fi, carregadores USB, elevadores e espaço para cadeirantes, os novos ônibus reforçam o compromisso da gestão municipal com a modernização e a acessibilidade. Ao todo, já são 57 veículos renovados desde 2020, rumo à meta de 100% da frota atualizada.

Caminhos do Peabiru

No dia 05/08, Realeza recebe a oficina da Rota Caminhos do Peabiru, reunindo representantes de 12 municípios do Oeste do Paraná. Participam da capacitação: Capanema, Planalto, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Nova Prata do Iguaçu, Boa Esperança do Iguaçu, Três Barras, Lindoeste, Santa Tereza do Oeste, Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques e Realeza. A ação integra o programa estadual de valorização do turismo histórico e cultural.

Show de Prêmios

A Associação Comercial do Paraná lançou o Natal Show de Prêmios ACP 2025, considerada a maior campanha promocional do Estado. Com mais de 2 mil lojas participantes, a ação sorteará dois carros, cinco motos e dezenas de vales-compras, impulsionando o comércio paranaense com sorteios regionais e estaduais entre novembro e janeiro.

Pix

Em Foz do Iguaçu, a popularização do Pix já ultrapassou a fronteira: quase todas as lojas de Ciudad del Este, no Paraguai, aceitam o sistema como forma de pagamento. A tendência reforça o papel do Paraná como ponto estratégico na integração regional e na adoção de tecnologias financeiras inovadoras no turismo de compras.