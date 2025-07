Coluna ADI pelo Paraná

Copa do Brasil

Paraná - O Paraná já tem quatro representantes garantidos na Copa do Brasil de 2026: Operário Ferroviário, campeão estadual; Maringá, vice; e Athletico-PR e Londrina, semifinalistas. Ao todo, 76 clubes já confirmaram vaga na competição. A edição 2025 começou nesta terça-feira (29), com as oitavas de final. O Paysandu é o único classificado diretamente para a terceira fase de 2026.

Eleição partidária

Durante a convenção estadual do MDB, realizada neste sábado (26), o deputado federal Sérgio Souza foi eleito presidente do partido no Paraná. Em chapa única, a eleição simbolizou a união e a confiança entre os convencionais. Renato Adur segue como vice-presidente estadual. “Seguimos juntos por um Paraná mais justo, democrático e desenvolvido”, destacou Adur.

Prestação de contas

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), realiza nesta quinta-feira (31) um encontro regional de prestação de contas em Umuarama. O evento reforça sua articulação política pelo estado e ocorre sob o lema “A força do trabalho do paranaense e os desafios para o futuro”. Curi é apontado como nome forte para a sucessão de Ratinho Júnior em 2026. A reunião reunirá prefeitos, lideranças e militantes da região.

Redução de tarifas

Governadores de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo enviaram carta à CAMEX pedindo o adiamento da redução de tarifas para veículos eletrificados SKD e CKD. Eles alertam para riscos à indústria automotiva, com impacto em empregos e fornecedores. A medida pode enfraquecer a política industrial construída nas últimas décadas.