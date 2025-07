Coluna ADI pelo Paraná

As forças de segurança do Paraná responderam por 36,5% de todas as apreensões de drogas no Brasil em 2024, segundo o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foram 753,4 toneladas de maconha e 5,8 de cocaína apreendidas no estado. O total de entorpecentes retirados de circulação chegou a 769 mil quilos.

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza em agosto novas edições do projeto Assembleia Itinerante , com encontros em Castro (6/8), Goioerê (8/8) e Santo Antônio da Platina (21/8). A iniciativa leva o Parlamento ao interior do estado para ouvir diretamente a população. Desde 2023, já foram coletadas mais de 5,7 mil sugestões. O objetivo é fortalecer a participação cidadã e aprimorar as políticas públicas.

Paraná - O Paraná iniciou uma nova fase do projeto das Centrais de Atendimento ao Cidadão . Curitiba receberá a primeira central, em um shopping, com inauguração prevista até novembro. O espaço vai oferecer atendimentos presenciais de serviços estaduais, como emissão de documentos, orientações e agendamentos. A operação será conduzida pelo Consórcio CIX Experience Paraná.

Atuação conjunta

“O trabalho coordenado das nossas polícias tem como base o uso intensivo de inteligência e integração. Essa atuação firme enfraquece as facções criminosas”, afirmou o secretário da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira. A atuação conjunta das polícias Militar e Civil com forças federais tem sido fundamental para os resultados expressivos.

Recompensa

Maringá deve ser a primeira cidade do Brasil a pagar recompensas de até R$ 1 mil por denúncias que levem à responsabilização por crimes como vandalismo e descarte irregular de lixo. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara e aguarda sanção do prefeito Silvio Barros. A medida será regulamentada em até 90 dias. A iniciativa já ganhou apoio de empresários e repercussão nacional.

Exportações

A poucos dias do início do tarifaço dos EUA, com alíquota de 50% sobre produtos brasileiros, agroindústrias do Paraná preveem forte impacto. O estado exporta café, madeira, piscicultura e carne para o mercado norte-americano, que movimentou US$ 1,58 bi em 2024. O Sistema FAEP alerta para a ausência de articulação do governo federal.

Natal de Curitiba

O Natal de Curitiba 2025 prevê a contratação direta de cerca de 700 profissionais da área artística para seus espetáculos. Atores, músicos, bailarinos, técnicos e cenógrafos integrarão a programação promovida pela Fundação Cultural. As apresentações acontecerão em pontos emblemáticos da cidade, com destaque para a Praça Santos Andrade. A seleção dos artistas ocorre via edital já disponível no site da FCC.