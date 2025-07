Coluna ADI pelo Paraná

Caminhos do Peabiru

Paraná - As oficinas do Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru chegam a mais duas regiões do Paraná entre os dias 29 e 31 de julho, somando 15 municípios participantes. Na semana anterior, o projeto percorreu três regiões e envolveu representantes de 31 cidades. Ao todo, 97 municípios integram o programa e receberão as atividades presenciais até 13 de agosto.

Caminhos do Peabiru II

Nesta semana, a região de Reserva recebe as oficinas no dia 29 de julho, abrangendo Ponta Grossa, Irati, Prudentópolis, Palmeira, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Tibagi e Reserva. Já no dia 31 de julho, é a vez da região de Paranaguá, que inclui Antonina, Morretes, Guaratuba, Pontal do Paraná, Matinhos e Paranaguá. As atividades contam com palestras sobre a importância histórica do percurso e oficinas práticas com mapas e planejamento turístico regional.

Fora da Copa

O Paraná Clube anunciou que não disputará a Taça FPF 2025, que dá vaga à Copa do Brasil. Em nota oficial, o clube alegou razões financeiras, estratégicas e estruturais para a desistência. A decisão também considera o calendário e o processo de reestruturação com a venda da SAF. Sem divisão nacional, o time segue sem calendário oficial para o restante da temporada.

Políticos influentes

Seis paranaenses figuram entre os 100 políticos mais influentes do Brasil no Instagram, segundo ranking inédito da plataforma MonitoraBR em parceria com a Zeeng. Entre os nomes estão Sargento Fahur, Deltan Dallagnol, Renato Freitas, Índia Armelau, Sérgio Moro e Delegado Matheus Laiola. A lista é liderada por Nikolas Ferreira (MG), superando Bolsonaro e Lula.