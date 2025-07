Coluna ADI pelo Paraná

Comunica Paraná

Paraná - A Prefeitura de Maringá promove, em 12 de agosto, o Comunica Paraná – Encontro Estadual de Secretários de Comunicação. Realizado em parceria com o Governo do Estado, o evento reunirá gestores municipais para debater tendências da comunicação institucional. A programação incluirá painéis sobre gestão de crise, era digital e boas práticas no setor.

Temporada de inverno

O Caldeirão com Mion estreou sua temporada de inverno diretamente de Foz do Iguaçu, com as Cataratas como cenário. A edição especial exibida no sábado (19) levou ao público diversão, cultura e belezas naturais da Tríplice Fronteira. Serão quatro programas gravados na cidade, com atrações musicais e curiosidades locais. O próximo vai ao ar no sábado, 26 de julho, a partir das 16h.

Queijo Artesanal

Três queijarias paranaenses se destacaram no Prêmio Brasil Artesanal de Queijos 2025, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), cuja cerimônia ocorreu em Brasília nesta terça-feira (22). O grande vencedor da categoria “Tradicional” foi o queijo Maná Paraná, da Queijaria Sítio Aliança, de Santana do Itararé, elaborado pelo produtor Leomar Martins. Maturado por mais de sete meses, o produto consagrou-se como símbolo da excelência da produção artesanal do Estado. Outros dois queijos do Paraná conquistaram o segundo lugar em suas categorias: o Cornelia Gouda com ervas italianas, da Queijaria Cornelia (Arapoti), na categoria “Adição/Condimentos”; e o Colonial Serra dos Macacos, da agroindústria homônima (Nova Laranjeiras), na categoria “Tratamento Térmico”.

Rodovia da Uva

O DER/PR realiza em 31 de julho, das 14h às 15h, audiência pública sobre a ampliação da PR-417, a Rodovia da Uva. O evento será presencial, em Curitiba, e com transmissão pelo YouTube. A obra prevê melhorias em 4,24 km entre a Rua Theodoro Makiolka e a PR-418. Questionamentos da população serão respondidos ao vivo.