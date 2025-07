Coluna ADI pelo Paraná

Diálogos Metropolitanos

Paraná - A Câmara de Curitiba promove, em 21 de agosto, o evento Diálogos Metropolitanos, que discutirá o planejamento integrado das 29 cidades da Região Metropolitana. Com painéis, oficinas e especialistas, a iniciativa busca fortalecer políticas urbanas conjuntas em áreas como mobilidade, habitação e meio ambiente. Inscrições gratuitas e programação disponível no site da CMC: www.curitiba.pr.leg.br.

Pacotes de socorro

Segundo a revista Veja, o Paraná está entre os estados que podem adotar pacotes de socorro a empresas impactadas pelas sanções econômicas impostas por Donald Trump. A falta de articulação nacional preocupa especialistas, que alertam para o risco de sobreposição de medidas e aumento de custos. Os sete estados mais afetados respondem por mais da metade do comércio brasileiro com os Estados Unidos.

Colapso

O Paraná, um dos maiores exportadores de madeira para os EUA, sente os efeitos do tarifaço com paralisações e redução de produção em empresas do setor. A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci) alerta para milhares de contêineres parados e contratos cancelados, enquanto o setor tenta preservar empregos e evitar colapso na cadeia florestal.

Meeting Paraná

O Viaje Paraná abriu inscrições para empresários e profissionais do turismo participarem da Rodada de Negócios Meeting Paraná, que será realizada em 9 de setembro, em Montevidéu. O evento visa promover o turismo paranaense no Uruguai e fortalecer o Estado como destino competitivo na América do Sul. Inscrições no site: www.viajeparana.com.