Coluna ADI pelo Paraná

Executivo de Valor

Paraná - Daniel Slaviero, presidente da Copel, foi premiado na categoria Energia do “Executivo de Valor”, do jornal Valor Econômico. No comando desde 2019, liderou a venda da área de telecom e a capitalização da empresa em 2023. Destaca o diálogo e a escuta como pilares de sua gestão. A premiação chegou à 25ª edição.

Inverno 2025

O inverno começa na próxima sexta-feira (20), às 23h42, com previsão de temperaturas acima da média em grande parte do País. Os principais desvios de temperatura devem ocorrer no Paraná, Sudeste e Centro-Oeste.

Crescimento econômico

O Paraná registrou crescimento econômico de 5% no primeiro trimestre de 2025, alcançando R$ 210,9 bilhões, superando a média nacional de 2,8% e até mesmo os Estados Unidos, que tiveram alta de 2,1%. Os dados consideram o PIB do estado, com base em informações do IBGE e do Ipardes.

Recursos públicos

A Itaipu firmou parceria com o Crea-PR e a UEPG para ajudar pequenos municípios do Paraná a elaborarem projetos de infraestrutura e acessarem recursos públicos. O Programa Mais Engenharia oferecerá 100 bolsas, sendo 50 para especialização de engenheiros(as) e metade destinadas a mulheres. As inscrições seguem até 13 de julho no site do Crea-PR.

Custos

O governo do Paraná propôs à Assembleia Legislativa a criação da “taxa de atos de inquérito”, que obriga condenados na Justiça a pagarem pelos custos das investigações que levaram à sentença. A medida vale para casos com trânsito em julgado ou acordo de não persecução penal.