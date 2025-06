Coluna ADI pelo Paraná

O Governo do Paraná iniciou visitas a cooperativas do Estado para fortalecer projetos voltados ao desenvolvimento da agropecuária. Entre os anúncios, estão R$ 3,7 bilhões em obras de estradas rurais e ações para ampliar o uso de energia renovável, por meio do RenovaPR. A agenda inclui encontros com lideranças até esta sexta-feira (13).

O governador Ratinho Júnior assinou o decreto 10.255/2025 para reduzir gastos não essenciais da máquina pública, com impacto previsto de R$ 2,3 bilhões. A medida visa manter a nota máxima A no índice de Capacidade de Pagamento (Capag), garantindo melhor gestão fiscal. A reprogramação das despesas será feita pelas secretarias, sem afetar serviços essenciais. O orçamento estadual para 2025 é de R$ 78,6 bilhões, o maior da história.

A Câmara aprovou o projeto de Lei 4497/24, que facilita a regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira, permitindo declaração assinada quando certidões oficiais não estiverem disponíveis. A proposta, do deputado Tião Medeiros, será enviada ao Senado. O texto também autoriza regularização de grandes propriedades mesmo com processos de demarcação indígena em andamento.

O governador Ratinho Júnior atribuiu o 1º lugar no Ideb do Estado a ações desenvolvidas no Paraná como o programa Educa Juntos, parceria com os municípios para fortalecer a alfabetização e o ensino fundamental. A iniciativa oferece materiais, avaliações e formação continuada para educadores.

Superávit comercial

O Paraná registrou superávit comercial de US$ 98,8 milhões em maio de 2025. As exportações totalizaram US$ 1,8 bilhão, com destaque para soja, frango e milho. Já as importações somaram US$ 1,7 bilhão, principalmente de óleo diesel e fertilizantes.

Em queda

Apesar do saldo positivo, houve queda nas exportações de carnes de aves (-20,9%) e soja (-51,4%) em comparação a maio de 2024. Por outro lado, aumentaram as vendas de petróleo residual, automóveis e carne suína. O comércio com países asiáticos cresceu expressivamente.

Entre as melhores

A UNILA recebeu nota 4 (de 5) no IGC 2023, pelo sétimo ano seguido, com 3,6440 pontos no índice contínuo. A Universidade está entre as 30 melhores do Sul do Brasil e ocupa o 11º lugar no Paraná. Em Foz do Iguaçu, é a segunda colocada entre instituições avaliadas. O resultado reforça a qualidade acadêmica, com destaque para o corpo docente e o desempenho no Enade.

Turismo

O Governo do Paraná criou a Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico, que permite destinar recursos estaduais a empreendimentos turísticos em áreas públicas ou privadas. A iniciativa fortalece o setor e impulsiona o comércio regional. Municípios e entidades interessadas devem protocolar suas propostas diretamente à SETU, conforme critérios a serem regulamentados pela pasta.