Coluna ADI pelo Paraná

Curitiba sediará, em setembro, o 2º Congresso Ibero-Americano de Áreas Metropolitanas, no Museu Oscar Niemeyer. O evento reunirá representantes do Brasil, Argentina, Itália e outros países. Serão debatidos temas como moradia, mobilidade e resiliência climática.

Nesta semana o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, cumpriu agenda em Brasília com foco na Reforma Tributária e no transporte coletivo. Em reunião da FNP e audiência no Senado, defendeu a autonomia dos municípios e a participação da União na gratuidade dos idosos. Reforçou a urgência de subsídios federais para o transporte público. Também tratou de temas como desoneração da folha e incentivo a ônibus elétricos.

Prêmio Startups

Cascavel se destaca no Prêmio Sebrae Startups 2025 com nove startups selecionadas entre as mil melhores do país, ficando atrás apenas de Curitiba no Paraná. Seis dessas empresas são incubadas pela Fundetec, que apoia o desenvolvimento do ecossistema local por meio de programas de inovação e incubação. Entre as premiadas, a AMMI Tecnologia conquistou lugar entre as TOP 10 do estado, reforçando o potencial regional.

Trem turístico

O prefeito de Guarapuava, Denilson Baitala, apresentou ao secretário estadual Sandro Alex a proposta de implantação de uma rota de trem turístico no Jordão, em um trecho de 16 km. A iniciativa visa impulsionar o turismo local com base nos atrativos naturais da região. A SEIL realizará estudo de viabilidade técnica do projeto.

Setor automotivo

As exportações de automóveis do Paraná cresceram 73,7% entre janeiro e maio de 2025, impulsionadas principalmente pelas vendas para a Argentina, que aumentaram 464%. O setor automotivo movimenta R$ 58 bilhões ao ano e emprega mais de 40 mil pessoas no Estado.

Exportações

Outros setores também se destacaram nas exportações paranaenses, como carne bovina (79%), carne suína (71%) e óleo de soja (70%). O Paraná alcançou US$ 9,2 bilhões em exportações no período, consolidando-se como o quinto maior exportador do Brasil.