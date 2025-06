Coluna ADI pelo Paraná

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) formou lista tríplice exclusivamente feminina para o cargo de desembargadora, composta por Ana Paula De Bortoli, Vera Lúcia Feil e Adriane Battisti. A escolha segue para decisão do presidente Lula . Esta é a primeira seleção do TRF4 com base na Resolução 525/2023 do CNJ, que promove a equidade de gênero.

O Sistema FAEP promove, em junho e julho, a 5ª edição do Encontro Regional de Líderes Rurais em 11 cidades do Paraná, reunindo mais de 2,5 mil participantes. A iniciativa visa fortalecer sindicatos rurais, formar novas lideranças e ampliar a representatividade no setor. Para participar, basta procurar o sindicato rural local.

Desenvolvido pelo Grupo Cataratas, que também opera o AquaRio, o AquaFoz terá 3,3 milhões de litros d’água e um tanque oceânico de 2 milhões de litros. Além do entretenimento, será um centro de pesquisa científica e conservação. Parcerias com instituições como Itaipu e Fiocruz impulsionam ações focadas na proteção de espécies ameaçadas e na educação ambiental.

O AquaFoz será inaugurado em Foz do Iguaçu no segundo semestre de 2025, com mais de 300 espécies e 28 recintos. O novo aquário ocupa 13 mil m² e integra turismo, educação e conservação ambiental. A experiência imersiva convida os visitantes a conhecer ecossistemas de água doce e salgada, promovendo a conscientização sobre a biodiversidade.

Paraná - Ratinho Junior (PSD-PR) ganhou força como possível candidato à Presidência em 2026, após empate técnico com Lula na pesquisa Genial/Quaest. No PSD, cresce a preferência pelo paranaense, caso Tarcísio de Freitas não concorra. A sigla vê Ratinho como o nome com mais chances de unir a oposição.

Reparação ambiental

O Governo do Paraná conseguiu autorização da Justiça Federal para executar 23 novos projetos de reparação ambiental com recursos da indenização paga pela Petrobras, somando R$ 47,7 milhões. As ações priorizam a proteção de recursos hídricos e recuperação de áreas degradadas.

Reparação ambiental II

Entre os projetos aprovados está a revitalização do Horto Florestal do Guajuvira, em Araucária, com R$ 8,1 milhões. A Unioeste também receberá recursos para monitorar a contaminação na Bacia do Alto Iguaçu, área impactada pelo desastre ambiental de 2000.

Concurso Agrinho

Estudantes da rede estadual do Paraná têm até 9 de junho para inscrever seus projetos na Etapa Escolar do Concurso Agrinho – Categoria Robótica 2025, com o tema “Festejando a conexão campo-cidade”. A participação é gratuita e voltada para equipes do Ensino Fundamental II e Médio. Os vencedores receberão smartphones e certificados emitidos pela Secretaria da Educação do Paraná.

Excelência e estratégica

O Aeroporto Internacional Afonso Pena foi eleito o Melhor Aeroporto do Brasil na categoria de 5 a 10 milhões de passageiros pelo prêmio Aviação + Brasil 2024. O terminal registrou crescimento de 4,75% no primeiro trimestre de 2025. A premiação destaca a excelência e a importância estratégica do aeroporto para a região Sul.