Coluna ADI pelo Paraná

O Renault Boreal, novo SUV da marca francesa, terá produção nacional iniciada no segundo semestre em São José dos Pinhais (PR). A revelação global será no Brasil, em 10 de julho, e o modelo chega ao mercado em outubro, para competir com Jeep Compass e Toyota Corolla Cross.

Fabricado no Paraná, o Boreal será equipado com motor 1.3 TCe turboflex de 163 cv, o mesmo do Duster, e terá porte maior que o SUV Kardian. A plataforma RGMP permitirá ao modelo até versões com sete lugares, reforçando a aposta da Renault na produção nacional.

O Paraná ganhou duas novas Reservas de Desenvolvimento Sustentável: Faxinal São Roquinho (1.231,5 ha) e Faxinal Bom Retiro (1.576,5 ha), no município de Pinhão. As áreas preservam florestas de araucárias e garantem a proteção dos modos de vida dos povos faxinalenses. A iniciativa foi assinada nesta terça-feira (3) pelo presidente Lula.

Também foi definido o limite do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange, na Serra do Mar, Paraná, criado em 2001. A medida fortalece a gestão da unidade, viabilizando o plano de manejo e o recebimento de compensações ambientais. A assinatura integrou as celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Maringá receberá a primeira fábrica de combustível sustentável de aviação (SAF) do Paraná, com investimento de cerca de R$ 2,3 bilhões. O projeto da Satarem America Inc. deve gerar 800 empregos diretos e até 3 mil indiretos. A planta utilizará etanol como matéria-prima e começará a produzir em 2028. A escolha da cidade se deve à logística favorável e à forte base agroindustrial.