Coluna ADI pelo Paraná

Ranking mundial

Paraná - A Universidade Federal do Paraná (UFPR) aparece entre as melhores instituições brasileiras no ranking mundial do CWUR, ocupando a 783ª posição. O Paraná também conta com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a UTFPR na lista das principais universidades do país. A presença das universidades paranaenses reforça a importância do estado no cenário acadêmico nacional.

Cooperativas

No dia 7 de julho, às 17h, a Alep realiza sessão solene em homenagem ao Ano Internacional das Cooperativas e aos 100 anos da Frísia, marcando a abertura do Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses. A programação segue no dia 8 de julho, com palestras e painéis sobre investimentos e mercado. Inscrições até 20 de junho: [email protected] ou WhatsApp (41) 99151-2148 / 99278-0739.

Propaganda partidária I

Quatro partidos exibem propaganda partidária nesta semana em rádio e TV: PL, PV, PP e União Brasil. As inserções ocorreram na terça (3), quinta (5) e sábado (7), entre 19h30 e 22h30. O PP terá seis minutos; PV, cinco; PL, dois minutos e meio; e União, um minuto e meio.

Propaganda partidária II

A propaganda partidária tem como objetivos divulgar o programa do partido, apresentar suas atividades no Congresso Nacional e expor seu posicionamento sobre temas políticos e sociais. Além disso, pelo menos 30% do tempo total de cada legenda devem ser destinados à promoção da participação feminina na política.

Mulher

O Paraná alcançou a marca histórica de 200 Procuradorias Especiais da Mulher, consolidando-se como líder nacional na área. A deputada Cloara Pinheiro (PSD), que coordena a Procuradoria na Alep, celebrou o avanço. Luiziana e Indianópolis foram os últimos municípios a aderirem ao programa.