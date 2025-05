Coluna ADI pelo Paraná

Copel e a IA

Paraná - A Copel tem se destacado no Paraná pelo uso da inteligência artificial na operação e manutenção da rede elétrica, prevenindo falhas e garantindo a continuidade do serviço. “Algoritmos estão sendo usados para analisar dados de campo e imagens e assim evitar problemas”, explica Fabio Moro, diretor comercial e de Marketing da NHS Sistemas de Energia.

Qualidade de vida

Curitiba lidera o ranking das capitais brasileiras com melhor qualidade de vida em 2025, segundo o Índice de Progresso Social (IPS). O Paraná, junto com São Paulo e Santa Catarina, está entre os estados mais bem colocados, destacando avanços sociais e ambientais. O estudo aponta, porém, que desafios persistem para garantir qualidade de vida em todo o país.

Desafios

Apesar dos avanços, o Brasil enfrenta grandes desafios para melhorar a qualidade de vida, como desigualdade regional, acesso insuficiente a serviços básicos e dificuldades na preservação ambiental. A pobreza, exclusão social e violência também comprometem o progresso social. Esses obstáculos impactam especialmente as regiões Norte e Nordeste.

Campus Unila

A Itaipu Binacional recebeu a comitiva do UNOPS para discutir a retomada das obras do Campus Arandu da UNILA, em Foz do Iguaçu. O projeto, que integra o novo PAC, é considerado prioridade do governo federal e terá investimento de R$ 752 milhões. A previsão é que as obras iniciem ainda em 2025, com previsão de conclusão em 2028.

Saldo positivo

O Paraná criou quase 80 mil vagas formais de emprego entre janeiro e abril de 2025, segundo o Caged. O estado ficou em terceiro lugar no ranking nacional, atrás de São Paulo e Minas Gerais. Curitiba, Londrina e Maringá foram os municípios que mais geraram empregos.