Coluna ADI pelo Paraná

Freio puxado

Paraná - Potencial candidato à Presidência, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), defendeu a renovação de lideranças e criticou a burocracia durante o AgroForum Cuiabá, na quinta (22). Para ele, o Brasil precisa de uma nova geração no comando para “destravar” investimentos e infraestrutura. Ratinho também destacou o protagonismo estadual e comparou o país a um “puro-sangue com o freio puxado”.

Pioneirismo

O Governo do Paraná apresentou as 1.400 novas armas de choque Taser 10, tornando o estado pioneiro no uso integrado pelas polícias Civil, Militar e Penal. O investimento foi de R$ 25 milhões, com recursos estaduais e federais. As Taser 10 são consideradas as mais modernas do mercado e já são utilizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Patrimônio

O cultivo de erva-mate nas florestas de araucária do Paraná foi reconhecido nesta semana pela ONU como Patrimônio de Sistemas Agrícolas de Importância Global. A prática alia preservação florestal, cultura e sustento de comunidades. Em 2022, a produção brasileira de erva-mate alcançou 618,6 mil toneladas.

Ação rejeitada

Nesta quinta (22), o juiz da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba rejeitou a ação contra o prefeito Eduardo Pimentel Slaviero, o vice Paulo Martins e o ex-prefeito Rafael Greca, que os acusava de coagir servidores para influenciar as eleições. A decisão pode ser recorrida ao TRE-PR.

Título cancelado

No Paraná, 328.847 eleitores tiveram o título cancelado por ausência não justificada e falta de pagamento de multas, com Curitiba (61.367) e Londrina (21.983) liderando. Com o cancelamento, ficam impedidos de votar, participar de concursos, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula escolar, acessar crédito público e realizar atos que exigem a quitação eleitoral.