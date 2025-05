Coluna ADI pelo Paraná

Emendas Pix

Paraná - O TCE-PR publicou a Nota Técnica nº 33/25 para orientar os 399 municípios do Paraná sobre a correta aplicação das Emendas Pix. As orientações visam garantir transparência e rastreabilidade no uso desses recursos públicos. A nota foi apresentada em live e está disponível no Diário Eletrônico do órgão.

Concurso UEL

A UEL abriu edital para concurso público com 102 vagas para professores, incluindo cotas para pretos, pardos e pessoas com deficiência. As inscrições ocorrem entre maio e agosto de 2025, em duas etapas. A reitora destaca a importância do concurso para fortalecer o quadro docente da universidade.

PM-PR

O concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná oferece 2.600 vagas, com exigência de nível superior e idade máxima de 30 anos. Inscrições devem ser feitas pelo site do IBFC, com taxa de R$ 130.

Usina de etanol

O governador Ratinho Júnior entregou a Licença de Instalação para a usina bilionária da Coamo, em Campo Mourão, que terá produção diária de 765 mil litros de etanol. O projeto sustentável prevê início das operações em 2026 e geração de empregos na região.

Em Nova York

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), esteve em Nova York nesta semana para participar da Semana do Brasil, evento voltado à promoção do potencial socioeconômico de cidades brasileiras. A programação objetivou atrair investimentos e firmar parcerias com lideranças e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Amaral integrou a comitiva municipal ao lado de secretários e dirigentes de autarquias.