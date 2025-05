Coluna ADI pelo Paraná

Parlamento Universitário

Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná abriu inscrições para o Parlamento Universitário 2025, com prazo até 2 de junho. O programa permite que universitários simulem o trabalho de deputados estaduais, com atividades legislativas reais. A simulação ocorrerá presencialmente de 17 a 25 de julho, em Curitiba. As inscrições estão disponíveis no site da Escola do Legislativo.

Cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos do Senac Paraná, com início em 5 de agosto e vagas limitadas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Há opções em todo o estado, com turmas exclusivas em cidades como Cascavel, Paranaguá, Prudentópolis e Bela Vista do Paraíso. Inscrições até 25 de julho em: www.pr.senac.br/psg_novo.

Agrinho

Em 2025, o Agrinho completa três décadas valorizando a educação com 15 categorias que unem tradição e inovação, como redação, robótica e programação. As inscrições ocorrem entre 7 de julho e 21 de agosto, e a cerimônia de premiação reunirá 4 mil pessoas em 20 de outubro, no Expotrade Pinhais (RMC).

Proteção

Itaipu Binacional e o Instituto IECAP lançaram a cartilha gratuita “Uma abordagem prática sobre a prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes”. O material está disponível para download no site www.iecap.org.br. A ação integra o Projeto Casulo, que atua na proteção infantojuvenil no Vale do Ribeira.

Dia D de Multivacinação

Milhares de paranaenses participaram no sábado (10) do Dia D Estadual de Multivacinação, com a abertura de 1.543 salas em todo o Estado. A ação teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal contra gripe, Covid-19, dengue, HPV e outras doenças. Cerca de 300 mil doses devem ser aplicadas, com apoio de mais de 11 mil profissionais de saúde.