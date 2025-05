Coluna ADI pelo Paraná

Paraná - Oscar do Turismo

As Cataratas do Iguaçu estão entre os finalistas do World Travel Awards 2025, concorrendo ao título de Principal Atrativo Turístico da América do Sul. A Maravilha Mundial da Natureza disputa com destinos como Machu Picchu e o Cristo Redentor. O prêmio é considerado o “Oscar do Turismo Mundial”.

Queijos do Paraná

A segunda edição do Prêmio Queijos do Paraná, que acontece nos dias 29 e 30 de maio no Museu Oscar Niemeyer, já bateu recorde com 515 queijos inscritos. O evento celebra a excelência da produção queijeira do estado, com apoio do IDR-Paraná e outras instituições. O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com destaque crescente no setor de queijos.

Cursinho popular

A UEPG abriu inscrições para seu Cursinho Popular, gratuito e voltado a estudantes da rede pública em vulnerabilidade social. As aulas começam em 2 de junho e preparam para vestibulares e o PSS. O projeto também oferece experiência docente a licenciandos da universidade.

Descentralização penal

O governador Ratinho Júnior propôs, em palestra no Secovi-SP, que os estados tenham autonomia para criar suas próprias leis penais. A medida exigiria uma emenda constitucional, transferindo parte da competência penal da União para os estados. Segundo ele, isso permitiria punições mais duras e respostas mais rápidas à criminalidade.

