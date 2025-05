Coluna ADI pelo Paraná

Dia D de Multivacinação

Paraná - O Governo do Paraná promove neste sábado (10) o Dia D Estadual de Multivacinação, das 8h às 17h, com a meta de aplicar 300 mil doses de vacinas, incluindo gripe, Covid-19, febre amarela e sarampo. A ação envolve mais de 10 mil profissionais da saúde e conta com apoio do Cosems e Ministério da Saúde. Também estará disponível a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 217 municípios.

Dia das Mães

O Dia das Mães deve aquecer o comércio no Paraná, com 66,6% dos consumidores planejando comprar presentes, segundo pesquisa da Fecomércio PR e Sebrae/PR. A data é a segunda mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal. Entre as mães ouvidas, 92,1% esperam ser presenteadas neste mês de maio.

Ministra paranaense

A assistente social Márcia Lopes, de Londrina, é a nova ministra das Mulheres no governo Lula. Ela tomou posse nesta segunda-feira (5), em cerimônia no Palácio do Planalto. Ex-ministra do Desenvolvimento Social em 2010, Márcia é formada pela UEL, onde também foi professora, e tem mestrado pela PUC-SP.

Viaje Paraná

As inscrições para empresários participarem como coexpositores no estande do Viaje Paraná nas feiras Fiexpo (Costa Rica) e EBS (São Paulo) foram prorrogadas até 7 de maio. A ação visa ampliar o tempo para interessados no setor MICE, que engloba negócios e eventos. Mais de 20 empresários já se candidataram para as duas feiras.

Viaje Paraná II

A Fiexpo Latin America e a EBS são oportunidades estratégicas para empresários do turismo e eventos. Os eventos reúnem compradores internacionais e promovem milhares de reuniões de negócios. O Viaje Paraná busca ampliar a visibilidade do estado no mercado MICE.