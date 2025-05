Coluna ADI pelo Paraná

A cerimônia de premiação da 2ª edição do Prêmio Queijos do Paraná está marcada para o próximo dia 30, em Curitiba. O evento destaca a qualidade e a diversidade da produção queijeira no estado, que conta com presença da cadeia de lácteos em todos os 399 municípios paranaenses.

O Paraná inicia a semana com 22.578 vagas de emprego com carteira assinada nas Agências do Trabalhador. As principais oportunidades são para alimentador de linha de produção, magarefe e operador de caixa. Cascavel, Curitiba, Campo Mourão e Londrina concentram a maior parte das vagas.

Mais Médicos

O novo edital do Programa Mais Médicos, lançado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (5), contempla o estado do Paraná com 158 vagas de reposição, distribuídas em 106 municípios. A iniciativa visa fortalecer a Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso à assistência médica em regiões de maior vulnerabilidade social e em áreas remotas do estado.

Mais Médicos II

Foram divulgadas 3.174 vagas para o programa Mais Médicos, visando fortalecer a atenção primária em regiões vulneráveis. As inscrições estão abertas até o dia 8 de maio e são destinadas a médicos brasileiros e estrangeiros com registro no Brasil. O programa oferece incentivos para profissionais que optarem por atuar em localidades de difícil acesso, além de bonificações para aqueles que permanecerem por mais tempo no programa.

Desenvolvimento

O secretário Márcio Nunes (Agricultura) esteve na Ocepar e destacou a importância das cooperativas para o desenvolvimento do Paraná. “As cooperativas, organizam o meio rural e o Paraná se transforma hoje no supermercado do mundo. E se somos o supermercado do mundo, o lugar que mais produz por metro quadrado do mundo, pode ter certeza de que o cooperativismo teve uma importância muito grande”, disse Nunes na reunião com o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken.

Desafio

Apesar de indicadores positivos como renda recorde, baixo desemprego e aumento do crédito, a economia brasileira enfrenta desafios para manter o ritmo de crescimento (3,4% no ano passado). A equipe do ministro Fernando Haddad (Fazenda) estima que o PIB subirá 2,3% este ano, o Banco Central projeta 1,9% e o boletim Focus, aponta para 2%. Mas essas projeções ainda não incorporam o efeito do tarifaço da gestão Donald Trump, que tem forte reflexo nas transações comerciais no mundo.