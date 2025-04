Coluna ADI pelo Paraná

Dobro da Média

Paraná - O Paraná registrou o maior crescimento da atividade econômica do Brasil em fevereiro de 2025, com alta de 8,1%. O índice é o dobro da média nacional (4,1%) e supera estados como Goiás (6,6%) e Santa Catarina (5,8%). Os dados são do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), do Banco Central, com levantamento do Ipardes. O indicador antecipa tendências do PIB, com base na produção industrial, comércio, serviços e agropecuária.

Casa do bilhão

A Coprossel, de Laranjeiras do Sul (PR), projeta alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2026. O crescimento é impulsionado pela agroindústria e pelo mercado de sementes, base do negócio desde 1991. A meta colocaria a cooperativa entre as 21 maiores do Paraná.

Casa do bilhão II

Com receita de R$ 694,2 milhões em 2024, a Coprossel aposta na diversificação para crescer. A cooperativa lançou linha própria de lácteos, ampliou a fábrica de ração e vai triplicar o moinho de trigo. A agroindústria deve representar 30% da receita até 2026.

Plano Safra 2025/26

A Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) apresentou na Agrishow suas propostas para o Plano Safra 2025/26. A principal demanda é de aporte público de R$ 25 bilhões para a equalização de juros. Segundo o presidente da FPA, Pedro Lupion, a sugestão foi construída com base nas contribuições das 59 entidades que integram o Instituto Pensar Agro (IPA). “Essa equalização, que é o que de fato custa para os cofres públicos, teria que ter necessidade de pelo menos R$ 25 bilhões”, afirmou