Coluna ADI pelo Paraná

Dos 85 estudantes brasileiros classificados para a etapa final da 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, 29 são do Paraná – 34% dos finalistas. Depois do Paraná, quem aparece na vice-liderança é São Paulo, com 17 alunos, ou 20% do total. Ceará, com 13 estudantes (15%) e Piauí, com 11 (13%) completam a lista dos melhores estados na competição de IA. Entre os concorrentes, estão alunos regularmente dos 8º e 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio.

Entre os dias 22 e 24 de abril, o Sesc Paço da Liberdade recebe a mostra A Revolução da Moda em Cartaz, que abre a Semana Fashion Revolution Curitiba 2025. Com sessões às 19h e entrada gratuita, o evento exibe três documentários. As produções abordam temas como trabalho, identidade, economia e resistência na moda contemporânea.

Nos dias 23 e 24 de abril, a Escola do Legislativo realiza seminário sobre captação de recursos e gestão de OSCs, com palestras e rodas de conversa no Plenário da Assembleia. Durante o evento, será lançada a 13ª edição do Prêmio Gestor Público do Paraná e especialistas como Fernando Mânica e Amália Tortato estarão entre os palestrantes.

Paraná - O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, decretou três dias de luto oficial pela morte do papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira (21). O governador Ratinho Junior também determinou luto oficial de três dias em todo o Paraná. O pontífice faleceu no Vaticano por complicações de uma pneumonia.

Na Frente

Pela primeira vez, o Governo do Paraná participa com recursos próprios do montante utilizado para a contratação de produtos da agricultura familiar. A lei federal que esteve anteriormente em vigor limitava o valor para compras desse tipo a um teto de R$ 100 milhões. A partir da vigência da nova lei de licitações, recursos estaduais também poderão ser aportados para esse fim, e o Paraná já destinou um adicional de R$ 175 milhões a essas contratações, chegando a R$ 275 milhões.

Restituição antecipada

Os bancos brasileiros estão oferecendo a antecipação da restituição do Imposto de Renda como forma de crédito, sujeita à cobrança de juros. Especialistas alertam que essa modalidade é, na prática, um empréstimo, e recomendam cautela aos contribuintes. O calendário oficial de pagamentos da restituição inicia em 30 de maio e segue até 30 de setembro, dividido em cinco lotes mensais.

Destino

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que decidirá até o fim de abril se permanecerá no PSDB. Com 24 anos de filiação, ele considera migrar para o PSD, visando a eleição presidencial de 2026. O PSDB discute fusões com partidos como Podemos e MDB, enquanto tenta convencer Leite a permanecer. A decisão é estratégica diante da reconfiguração do centro político nacional.

“Elas”

O programa “Elas”, voltado ao crédito para mulheres, já concedeu mais de R$ 700 milhões em empréstimos. Os recursos foram destinados principalmente à compra de veículos, como carros e motos. Com apoio do IFC, do Banco Mundial, a iniciativa visa alcançar R$ 1 bilhão até o fim do semestre. A meta é atingir R$ 10 bilhões em negócios até 2028.