Coluna ADI pelo Paraná

Economia e sustentabilidade

Paraná - O governador Ratinho Júnior (PSD) apresentou os avanços econômicos e sociais do Paraná em uma palestra para empresários do Lide, em Brasília. Ele destacou que, desde 2018, o PIB do estado cresceu 63%, o desemprego caiu para 3,3% e o Paraná se mantém na liderança em educação e sustentabilidade. Além disso, ressaltou investimentos na industrialização agrícola, tecnologia educacional e energias renováveis. Nesta quarta-feira (26), o governador participa de mais um encontro do Lide, desta vez em Recife.

Inovação e IA

O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), destacou no Smart City Expo Curitiba ações de inovação e transparência, como o Código do Empreendedor e a Política de Cidades Inteligentes. Ele também anunciou um convênio com o Google para uso de inteligência artificial no Legislativo.

Linhas pré-pagas

O deputado Beto Richa (PSDB) propôs um projeto de lei que amplia de 75 dias para um ano o prazo para usuários de linhas pré-pagas manterem seus números ativos, mesmo sem créditos. A medida visa proteger especialmente a população de baixa renda, oferecendo mais tempo para regularização do serviço.

CNH Social

O governador Ratinho Júnior (PSD) enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui a “CNH Social”, oferecendo a emissão gratuita de Carteiras de Habilitação para pessoas com renda de até três salários mínimos. O programa atenderá até 5 mil pessoas em 2025 e terá modalidades específicas, como incentivo à inclusão de mulheres e pessoas com deficiência. O líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri (PSD), solicitou urgência na tramitação do projeto, visando reduzir desigualdades sociais no acesso ao mercado de trabalho.