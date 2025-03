Coluna ADI pelo Paraná

Secretariado

Paraná - O governador Ratinho Junior anunciou mudanças no secretariado, com Guto Silva assumindo a Secretaria das Cidades, Márcio Nunes na Agricultura e Abastecimento, e Luizão Goulart na Administração e Previdência. Guto Silva, ex-secretário de Planejamento, vai liderar os projetos como o Asfalto Novo, Vida Nova e o Ilumina Paraná, com foco no desenvolvimento urbano. Márcio Nunes, que estava no Turismo, agora tem a missão de consolidar o Paraná como líder na produção agropecuária, implementando melhorias em estradas rurais e maquinário agrícola.

Secretariado II

Luizão Goulart assume a Secretaria da Administração e Previdência, com a proposta de implementar Centrais de Atendimento ao Cidadão e coordenar a máquina pública. Guto Silva, com experiência em gestão e comércio exterior, assume a pasta das cidades com grandes projetos em andamento. Márcio Nunes, com grande experiência no setor do agro e sustentabilidade, irá continuar o trabalho de transformar o Paraná no maior supermercado do mundo.

ExpoLondrina 2025

A ExpoLondrina 2025, um dos maiores eventos agropecuários do Brasil, acontecerá de 4 a 13 de abril no Parque Governador Ney Braga, em Londrina, Paraná. A feira contará com shows, rodeios, gastronomia, negócios e tecnologia. A expectativa é de que o evento atraia milhares de visitantes de todo o país.

Festa do Peão de Boiadeiro

A 49ª Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado começou no dia 21 e segue até o dia 30 de março de 2025, no Parque de Eventos de Colorado, em Colorado, Paraná. O evento é conhecido como o maior rodeio do Sul do Brasil e atrai anualmente milhares de visitantes. A festa conta com grandes nomes da música sertaneja, como César Menotti e Fabiano, Zezé di Camargo e Luciano e Gian e Giovani.