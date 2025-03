Coluna ADI pelo Paraná

Vanguarda

Paraná - Nos últimos anos, o Governo do Paraná consolidou o uso da inteligência artificial nas mais de duas mil escolas estaduais. Mais de 500 mil estudantes do ensino fundamental e do ensino médio já utilizam diferentes ferramentas com esta tecnologia em sala de aula para facilitar o processo de aprendizagem. “Essas ferramentas tecnológicas melhoram à medida que são utilizadas. Ninguém substitui o professor, que é peça-chave para uma boa educação, mas essa tecnologia dá mais ferramentas para que ele possa atuar cada vez melhor naquilo que já faz em sala de aula, facilitando o seu trabalho”, disse o governador Ratinho Junior (PSD).

A Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável divulgou a lista com as 20 contribuições do Paraná para a mitigação dos efeitos das adversidades climáticas que serão levadas à Conferência Nacional do Meio Ambiente em maio, em Brasília. A proposta é resultado da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Ao todo, foram analisadas mais de 650 contribuições oriundas das conferências municipais em cinco eixos temáticos: mitigação – redução da emissão de gases de efeito estufa e incentivo a tecnologias sustentáveis; adaptação e preparação para desastres – medidas para fortalecer a resiliência climática; transformação ecológica – modelos sustentáveis de produção e regeneração; justiça climática – garantia de equidade na distribuição dos benefícios; e governança e educação ambiental – ampliação da participação social e conscientização sobre mudanças climáticas.

Entre as propostas paranaenses estão, por exemplo, o incentivo à mobilidade urbana sustentável, a fiscalização para cumprimento de plano diretor para evitar ocupações irregulares, a proteção de recursos hídricos, o fomento junto aos municípios para implantação e/ou implementação da coleta seletiva e moeda verde e recursos para um fundo específico gerenciado por conselho municipal com foco em educação ambiental climática.