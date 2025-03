Coluna ADI pelo Paraná

Homenagem

Paraná - O líder do MDB de Cornélio Procópio, Fernando Pepes, depois de seis mandatos como vereador não disputou um novo mandato para liderar a Oposição e coordenar a campanha do atual prefeito Rafael Sampaio (PP). Em 6 de março a Câmara Municipal onde foi presidente, por unanimidade, aprovou a Comenda Ouro Verde em sua homenagem, pelos anos de serviço para a comunidade procopense. Pepes deixou o MDB depois de 41 anos de filiação e já analisa os convites de outras siglas para disputar a eleição de deputado estadual em 2026.

Cenário econômico

O governador Ratinho Júnior (PSD) apresentou o cenário econômico e as oportunidades de investimentos do Paraná a empresários, economistas e gestores de fundos em São Paulo. O encontro, no Banco Santander, reuniu profissionais de diversas instituições financeiras e de diferentes segmentos do mercado. O Paraná, segundo Ratinho Junior, atraiu mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados desde 2019 entre novos empreendimentos e ampliações industriais, resultando em níveis recordes de empregos – e a menor taxa de desocupação da história – e de desenvolvimento econômico no Estado.

Impacto

O Paraná se consolidou como a quarta maior economia do Brasil, com um crescimento médio do PIB superior ao da média nacional. Entre 2019 e 2023, a economia paranaense cresceu 8,9%, enquanto o restante do País registrou alta de 7,8% no mesmo período. Neste período, o total de pessoas ocupadas no Estado saltou de 5,54 milhões em 2019 para 6,13 milhões em 2024. Com uma evolução de 588 mil novos postos de trabalho criados, o Paraná chegou ao menor patamar de desemprego da sua história, com uma taxa de desocupação de 3,3%.

60 anos de luta!

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) avaliou como preciso o discurso que seu pai, o ex-ministro José Dirceu (PT-SP), fez durante a festa de comemoração de seu aniversário de 79 anos – 60 de luta! – na capital federal. “A partir de um resgate histórico e da análise conjuntural, ele convocou todos à defesa do governo do Presidente Lula, pois o momento exige e o compromisso que temos com o passado, presente e futuro do Brasil torna imperativas essa soma de esforços e o diálogo com todos (as) que lutam para assegurar a democracia”, disse.