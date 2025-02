Coluna ADI pelo Paraná

Alinhamento

Paraná - Após sessão plenária, o deputado estadual Hussein Bakri reuniu líderes da base governista para alinhar atuação na Assembleia Legislativa e tratativas com o Governo do Estado. O encontro, que contou com a presença de deputados como Romanelli, Do Carmo e outros, visou fortalecer o trabalho em prol do Paraná. “O objetivo principal é garantir que 2025 seja um ano de avanços significativos para o estado e seus cidadãos”, afirmou Bakri.

Revitalização da Orla

A partir de 2025, a Orla Histórica de Guaratuba passará por uma ampla revitalização, com a construção de um grande deck de madeira, reforma de trapiches, novo calçamento, paisagismo, iluminação, espaços de lazer e convivência e estacionamento. O projeto, promovido pelo Governo do Paraná em parceria com o município, visa melhorar a experiência de moradores e turistas que frequentam a região. A expectativa é de que a obra seja iniciada no segundo semestre deste ano e concluída no primeiro semestre de 2026.

Investimento no Litoral

O Governo do Paraná está investindo mais de R$ 1 bilhão em obras no Litoral, incluindo a revitalização da Orla Histórica de Guaratuba. O projeto faz parte de um novo pacote que também inclui a revitalização da Orla de Pontal do Paraná e do Centro Histórico de Paranaguá. A expectativa é de que as obras impulsionem o turismo e gerem mais renda para a região.

Renegociação de dívidas

Um mutirão de renegociação de dívidas, em parceria entre os Correios e o Serasa, oferece descontos de até 99% e parcelamento em até 72 vezes no boleto, em 875 agências do Paraná. A ação, que ocorre gratuitamente até 31 de março, conta com a participação de mais de 1,4 mil empresas, incluindo bancos, financeiras, empresas de telefonia e varejo. Os interessados podem comparecer às agências dos Correios com documento oficial com foto para verificar as ofertas disponíveis e negociar suas dívidas.