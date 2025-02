Coluna ADI pelo Paraná

Contratos de pedágio

Paraná - Para avaliar esse primeiro período de cobrança das tarifas nos novos contratos de pedágio do Paraná, a Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Paraná realizará uma audiência pública no dia 24 de março, às 9h, no Plenarinho. A Frente Parlamentar tem acompanhado de perto o novo modelo de concessão, promovendo reuniões periódicas com o setor produtivo e entidades como o G7.

No PSDB

O senador Oriovisto Guimarães anunciou sua saída do Podemos e filiação ao PSDB. Segundo ele, a mudança fortalece a atuação do partido no Senado. “O mais importante é que o partido volta a ter influência nas pautas”, afirmou. O senador também analisou o cenário econômico, alertando para o endividamento interno e a necessidade de cortes de gastos para equilibrar as contas públicas.

Centros de atendimento

O Governo do Paraná relançou um edital que prevê a criação de centros de atendimento ao cidadão, com investimento de quase R$ 1 bilhão. O objetivo é reunir vários serviços públicos em um mesmo local, em um programa de atendimento ao cidadão, com 14 órgãos e serviços. De acordo com o Governo do Paraná, uma das vantagens do programa é a economia aos cofres públicos, centralizando os serviços de maneira prática e segura.

Eficiência energética

A Copel lançou chamada pública que destina R$ 50 milhões para financiar projetos de eficiência energética. O edital contempla consumidores industriais, comerciais e do setor público atendidos pela distribuidora, oferecendo recursos para iniciativas que promovam a redução do consumo de energia e a modernização de equipamentos. A energia representa cerca de 30% dos custos operacionais das indústrias, sendo um fator crucial para a competitividade do setor.