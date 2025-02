Coluna ADI pelo Paraná

O empresário Flávio Furlan tomou posse na presidência da Faciap ( Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná ). Empresário e advogado, Furlan presidiu a Associação Comercial e Empresarial de Toledo e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná (Caciopar). Ele assume a gestão 2025-2026. “Os desafios são muitos, principalmente na área de infraestrutura logística, que precisa acompanhar o crescimento exponencial do Paraná . Nosso compromisso é trabalhar com otimismo, integrando federações, entidades e o governo para construir soluções eficazes”, disse ao reafirmar o compromisso em apoiar os empreendedores paranaenses, promovendo oportunidades e o fortalecimento do associativismo.

O prefeito Eduardo Pimentel (PSD) lançou Operação Integrada Centro Seguro – ação conjunta para fortalecer a segurança na região central de Curitiba . Ao todo, 390 agentes de segurança e 120 viaturas reforçarão o policiamento e o acolhimento social de pessoas em situação de rua. A operação envolve a Guarda Municipal e as polícias Militar, Civil e Penal. A iniciativa faz parte do Plano de Redesenvolvimento da Região Central, liderado pela prefeitura em parceria com o Estado, e visa combater crimes como roubos, furtos e tráfico de drogas.

Paraná - O presidente da Assembleia Legislativa , Alexandre Curi (PSD), anunciou que serão realizadas edições das sessões itinerantes em Curitiba. “Vamos levar a Assembleia Itinerante para a capital do Estado. A ideia é começar pelo bairro Boqueirão. Já conversei com o prefeito Eduardo Pimentel para que possamos realizar essas reuniões em conjunto com a prefeitura”, afirmou. A meta é ampliar o número de eventos. “Já temos participação confirmada em quatro cidades. Estaremos, pela primeira vez, em Paranavaí, na Exposição Feira Agropecuária e Industrial (março), na Expo Telêmaco (março), na Expolondrina (abril) e na Expoingá (maio)”, destacou.

Paraná - A Associação Médica de Cascavel está em franco processo de expansão na área do esporte, com a finalidade de oferecer mais horários para os associados praticarem o tênis, que é uma modalidade muito procurada. Além da nova quadra que está sendo construída, também passa por um processo de revitalização a atual quadra de […]

Contra dengue

A Associação Comercial do Paraná promove hoje o evento “Todos contra a Dengue – a mudança começa por você”, caminhada do comércio voltada à conscientização sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A mobilização contará com a participação de empresários, comerciários e representantes de entidades locais, reforçando a importância da prevenção no combate à Dengue, que registrou em 2024 pela primeira vez mais casos autóctones (aqueles contraídos dentro da própria cidade) do que casos importados. Entre janeiro e dezembro de 2024, foram confirmados 17.813 casos da doença, sendo 12.736 autóctones e 5.077 importados.

Novo presidente

O presidente da Ocepar, José Roberto Ricken foi eleito por unanimidade como novo presidente do conselho deliberativo do Sebrae/PR pelos próximos dois anos. Ao seu lado, tomou posse da vice-presidência Edson José de Vasconcelos, presidente da Fiep. “Tenho a certeza de que o trabalho desempenhado pelo Sebrae no Paraná é extraordinário e, ao lado de todos os integrantes do Conselho e demais parceiros, vamos fazer com que os pequenos empreendimentos possam crescer e se desenvolver ainda mais, conhecendo e atendendo às especificidades de cada setor”, disse.