Coluna ADI pelo Paraná

Com apenas 3,3% da população desocupada, o Paraná atingiu a menor taxa de desemprego da história de acordo com os dados do quarto trimestre de 2024 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE . O índice recorde foi alcançado após o Paraná registrar uma redução de 0,7% na taxa de desocupação em relação ao terceiro trimestre de 2024, a maior queda trimestral no índice em todo o Brasil, ao lado de Minas Gerais.

No Oeste Paraná - O deputado Hussein Bakri (PSD) prestou homenagem a personalidades e empresas que contribuíram, e continuam a contribuir, para o desenvolvimento do Oeste do Paraná. A honraria ocorreu durante o Show Rural Coopavel 2025. As personalidades homenageadas são: Ibrahim Faiad (Céu Azul), Pedro de Oliveira (Toledo), Antonio Rudi Leobet (Quatro Pontes), Beto […]

Pequenos Negócios

No Paraná, 68% das vagas de emprego do ano passado foram geradas pelos pequenos negócios. Em 2024, as empresas do Paraná geraram mais de 128 mil novos postos de trabalho. O número representa um aumento de 46% em relação a 2023 e traz como protagonistas os pequenos negócios. Deste total, as micro e pequenas empresas respondem por cerca de 68% de todas as vagas geradas, com saldo de 87.738. As informações são de levantamento do Sebrae, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. As médias e grandes geraram, no mesmo período, 40.798 no estado.

Avanços

Ratinho Júnior destacou o crescimento do turismo no Paraná, que em 2024 registrou o dobro de aumento em relação à média nacional. Enquanto o estado teve uma alta de 7,2% na atividade turística, o quarto melhor índice do País, o Brasil cresceu 3,5%. No ano anterior, o Paraná já tinha crescido 11,6%, com o segundo maior aumento nacional. Os dados são do IBGE.

Referências

No Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas em Brasília, o ex-prefeito Chico Brasileiro (PSD) palestrou sobre o programa Foz Desenvolve que reúne os subprogramas Destrava Foz, Foz Fazendo Arte, Repara Foz e Cartão Material Escolar. “Uma iniciativa inovadora que trouxe resultados concretos. Ver essa experiência sendo reconhecida e servindo de inspiração para novas administrações municipais mostra que fizemos história e que estamos no caminho certo”.