Coluna ADI pelo Paraná

O governador Ratinho Júnior (PSD) participou da assinatura de quatro contratos com produtores paranaenses no estande do Banco do Brasil (BB) no Show Rural. Os recursos serão para aquisição de placas solares com os juros equalizados pelo Banco do Agricultor Paranaense. O banco já financiou cinco mil projetos de energia renovável, que somam mais de R$ 700 milhões. Somente o BB já realizou mais de 3,3 mil operações com o montante de R$ 477,4 milhões contratados.

Paraná - O deputado Hussein Bakri (PSD) prestou homenagem a personalidades e empresas que contribuíram, e continuam a contribuir, para o desenvolvimento do Oeste do Paraná. A honraria ocorreu durante o Show Rural Coopavel 2025. As personalidades homenageadas são: Ibrahim Faiad (Céu Azul), Pedro de Oliveira (Toledo), Antonio Rudi Leobet (Quatro Pontes), Beto do Allmayer (Toledo), William da Silva (Marechal Cândido Rondon), Derli Donin, ex-prefeito de Toledo, Jaime Zorzetto, Wanderlei Hoffmann, Clovis Schurt e Adair Schumacher.

DIRETORIA PROVOPAR Paraná - Dra. Gizele Rocha de Lima Da Silva e a Dra. Isabela Ferrari representaram a OAB Cascavel na posse da nova presidente do Provopar Cascavel, Fabiola Paranhos. O ato foi em nome da nossa presidente, Silvia Mascarello. Reforçamos nosso compromisso com essa instituição que transforma vidas por meio do voluntariado. Seguimos acompanhando […]

Nova estratégia



A Secretaria Estadual da Saúde adotou uma nova estratégia no Paraná para reduzir o tempo de espera na fila por cirurgias eletivas. A medida será adotada em Cascavel, onde há um contingente grande de pacientes na fila de espera de pacientes com traumas ortopédicos. A partir dos próximos dias, os pacientes de média complexidade serão encaminhados para o Ambulatório de Trauma do Hospital Universitário, onde passarão por uma avaliação completa e a realização dos exames necessários, o que permitirá o agendamento imediato da cirurgia.

Agroindústrias



As cooperativas paranaenses vão investir R$ 9,2 bilhões em 2025. Os recursos serão para construção de agroindústrias, estruturas de armazenagem, logística, produção e distribuição de energia, além de serviços. Do total, R$ 7,9 bilhões serão aplicados no Paraná e R$ 1,3 bilhão em outros estados (MS). O presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, anunciou o volume de investimentos no Show Rural Coopavel, em Cascavel, do qual participaram os governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

Mais obras



A prefeitura de Curitiba tem hoje cerca de 150 obras em andamento do Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba. E incluem as obras do Novo Inter 2 e do Ligeirão (BRT) Leste/Oeste, além de serviços de pavimentação, macrodrenagem, iluminação pública e edificações. Também estão em curso construções, reformas e ampliações de espaços que oferecem serviços municipais à população. Esse amplo portfólio de obras, que somam cerca de R$ 1,6 bilhão.