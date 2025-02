Coluna ADI pelo Paraná

Paraná Mais Cidades

Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná está presente no Paraná Mais Cidades, evento que acontece até esta sexta-feira (14) em Foz do Iguaçu. Para Alexandre Curi (PSD) o encontro é fundamental para que os municípios conheçam melhor os programas e as formas de acesso aos recursos do Estado. “É um evento que fortalece a relação entre os gestores municipais, a estrutura de governo e também com o Poder Legislativo”.

Parcerias

O Paraná Mais Cidade tem como propósito apresentar as ações do Estado e impulsionar novas parcerias, principalmente diante da renovação das administrações municipais. O evento, que é uma atualização do Governo 5.0, reúne representantes dos 399 municípios do Paraná.

Queijos Finos

O projeto “Queijos Finos”, desenvolvido pelo Biopark de Toledo, vai ser replicado a novos produtores paranaenses em parceria com o Governo do Estado. Uma das especialidades de queijo produzida no âmbito do projeto é o Passionata, que foi considerado um dos melhores queijos do mundo e o melhor da América Latina.

Cooperativas do Paraná

A previsão para 2025 é que as cooperativas do Paraná invistam 9 bilhões e 200 milhões de reais e alcancem um faturamento de 220 bilhões de reais. Em cinco anos, as cooperativas paranaenses triplicaram o volume de investimentos, saindo de 2 bilhões e 200 milhões em 2019 para 6 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado. O faturamento também cresceu, de 88 bilhões para 206 bilhões de reais.

Cooperativas do Paraná II

O crescimento acelerado dos resultados faz parte do Plano Paraná Cooperativo. Muitos dos aportes foram feitos com apoio direto do Governo do Estado por meio do programa Paraná Competitivo. “Os investimentos ajudam a criar empregos por todas as regiões do Estado, gerando renda e induzindo o desenvolvimento regional, descentralizando a produção por todo o Paraná”, disse o governador Ratinho Junior.