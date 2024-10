Chama a pedicure

O presidente Lula da Silva precisa urgente de uma pedicure. Ele estava cortando as unhas dos pés, sentado num banquinho no box da suíte do Palácio, quando o banco tombou para um dos lados e houve a queda, na qual bateu a cabeça no chão de mármore. A primeira-dama, dona Janja, que acaba de trocar carpetes e cortinados, já mandou instalar também tapetes antiderrapantes nos banheiros.

Vista grossa

A deputada Erika Kokay (PT-DF), da Comissão de Direitos Humanos da Casa, ignora requerimentos sobre denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida e as ditaduras socialistas de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Mas quer que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara discuta o tema “Angola é Aqui”, sobre a influência histórica, cultural e social do país africano na formação do povo brasileiro.

Eleições nos EUA

Muita gente tem interesse, mas, até o momento, apenas o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi convidado para acompanhar as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O deputado, que deve assumir a Secretaria de Relações Internacionais do PL, é amigo pessoal da família Trump. Nos EUA, Eduardo terá agendas com líderes políticos e empresariais, como foco na aliança hemisférica de direita que articula.

Vai tu, chefe!