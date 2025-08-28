Cascavel dá o primeiro passo para implantar protocolo contra violência política de gênero

Cascavel - Cascavel iniciou oficialmente a construção do Protocolo de Enfrentamento à Violência Política contra Mulheres. O encontro na sede da OAB Cascavel, na terça-feira (26), marcou a criação de um grupo de trabalho que elaborará o documento de forma coletiva. A presidente da OAB, Silvia Mascarello Massaro, e o prefeito Renato Silva acompanharam o debate, com participação remota da procuradora regional eleitoral, Eloísa Helena Machado, de Curitiba. O protocolo será lançado até novembro, preparando instituições e partidos para o calendário eleitoral de 2026.

A proposta surgiu da Comissão da Mulher Advogada, por meio do Grupo de Trabalho Mulheres na Política da OAB, e já conta com adesão do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Câmara de Vereadores, forças de segurança, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Secretaria de Saúde, APP Sindicato e representantes de Capitão Leônidas Marques, que pretende implantar protocolo semelhante.

Reação imediata

Violência política de gênero é toda ação ou omissão motivada pelo gênero feminino que cause dano físico, psicológico, moral, econômico ou simbólico, com o objetivo de restringir direitos políticos. Prevista no Código Eleitoral e reconhecida pela Lei nº 14.192/2021, a prática precisa ser denunciada e punida.

A procuradora Eloísa Machado destacou que o MP fiscaliza as contas eleitorais desde 2021 para coibir fraudes nas cotas de gênero e reforçou a necessidade de divulgar os canais de denúncia. “A mudança deve começar dentro dos partidos. Sem a conscientização dos dirigentes, não haverá avanço”, alertou.