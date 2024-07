Cartel do hemo

A tentativa do Ministério da Saúde de fazer licitação para compra de imunoglobulina só com empresas nacionais terminou em fracasso por causa de um escancarado cartel. O chamado “Clube”, grupo de empresas que dominam o fornecimento de hemoderivados no Brasil, fez todas as ofertas 50% acima do preço máximo fixado pelo Governo, que assim desistiu da compra. O fracasso do pregão só com empresas nacionais, uma exigência avalizada neste caso pelo STF, aumenta o risco de desabastecimento da imunoglobulina, um medicamento essencial para pacientes com Aids e síndrome de Guillain-Barré. O pregão foi reaberto quinta-feira e a intenção do Ministério da Saúde era comprar 817.067 frascos de imunoglobulina com o “preço máximo aceitável” de R$ 1.028,19. Empresas nacionais ofereceram o medicamento com preços entre R$ 1.474 e R$ 2.100. Agora, haverá uma compra emergencial e para estrangeiras também, o que leva ao favoritismo da chinesa Nanjing, que já vende para o MS a R$ 980 o frasco.

Energia pura

O ministro do TCU Benjamin Zymler não concedeu a medida cautelar que pedia a suspensão do acordo feito pelo Ministério de Minas e Energia e a Âmbar Energia no para compra de energia feito em 2021, na última estiagem e risco de desabastecimento. Ele recebeu a representação do MP junto ao TCU e pediu que o MME e a ANEEL se manifestem em até três dias úteis. O acordo vale até o fim deste mês.

Futuro de Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) investe tudo na articulação para fazer de Elmar Nascimento (PSD-BA) o seu sucessor. Ele é a única chave para Lira, desgastado no Palácio, ter alguma vitrine e Poder a partir de fevereiro. Se Elmar eleito, Lira pode traçar seu futuro como Líder do Governo no Congresso ou ministro das Relações Institucionais – desbancando o desafeto Alexandre Padilha.

O homem certo

Residindo em Brasília desde o final de junho, o futuro Embaixador da Argentina, Daniel Raimondi, aguarda decisão do Palácio para apresentar suas cartas credenciais, marcando o início oficial de suas funções como representante do polêmico presidente Javier Milei no Brasil. Super discreto e respeitado em todo o mundo, pelo currículo, tem perfil pacifista (o homem certo, pelo cenário) e vem transferido de Washington D.C.

Portas abertas

O Embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, recebe hoje o corpo diplomático para celebrar a presidência húngara do Conselho Europeu. Será o 1º evento público da Embaixada em Brasília depois de abrigar, por dois dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com suspeita de que fugia de uma eventual prisão.

Page not…

A falta de acessibilidade ainda é um problema recorrente nos sites do Governo. Pesquisa Acessibilidade Digital de 2024, da BigDataCorp, indica que em cinco testes realizados, 90% dos sites apresentaram falhas. No cenário geral do Brasil, o número não melhora: apenas 2,87% dos sites obtiveram sucesso nos testes. As categorias de “eletrônicos” e “compras coletivas” lideram o ranking de problemas.

ESPLANADEIRA

#Pormade Portas investe R$ 500 mil e capacita 200 mil estudantes no Brasil. #Michael Page: 56% dos brasileiros recusariam promoção a fim de preservar o bem-estar. #ONG MRSC volta ao RS para ação voltada aos moradores de rua e animais. #Carrefour Brasil investe R$ 28 milhões em projetos voltados à conservação das florestas.