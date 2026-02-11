CANETAS - (diabólicas?)

Cascavel e Paraná - Não bastassem os já costumeiros “canetaços” que levamos diariamente devido a essa ebulição “político-social” que tem nos açoitado sem dó a cada dia, semana, mês e ano, eis agora um clima criado pelo que inventaram e deram o nome da “canetinha”. Pelo quadro informativo que nos enrola diariamente, já nos transformaram em cobaias em mais esse caso, o que, pelo o que nos impingem, nesse Brasil, não se constitui em nenhuma novidade. A realidade é que “estamos sem bússola”, ignorando qual a essência verdadeira em mais essa ação que envolve já um certo pânico, via “canetinhas e fisgadinhas”. As tais de canetas podem ser compradas até em camelôs, principalmente no Paraguai e, embora exigível de refrigeração, vem de lá em malas, porta-malas, porta luvas, sacolas, etc. Num sentido de alerta esta modesta Coluna repassa a última informação que colheu:

“A Anvisa, em nota oficial a um esclarecimento solicitado pelo Site de Notícias UOL, da Folha de São Paulo, confirmou que recebeu, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025, 145 notificações de suspeitas de PANCREATITE, possivelmente relacionadas ao uso de medicamentos conhecidos como “canetas emagrecedoras”. Os casos recebidos variam entre pancreatite, pancreatite aguda, pancreatite crônica, pancreatite necrosante e pancreatite obstrutiva, diz o órgão… Se desejar, veja mais em https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2026/02/09/pancreatite-e-canetas-antiobesidade-O-QUE-SE-SABE-SOBRE-6-MORTES-SUSPEITAS.

GRIFE

A título de informação: “Segundo a área médica: Nosso organismo não vive sem pâncreas”.

FOLHETINS

Mais um “tapa nas fuças”. O preço das tais “canetinhas” – uma incógnita terapêutica – chega a ser “diabólico”: Dependendo do local de venda, vai de 500 a dois mil reais. Há quem afirme que as do Paraguai são mais baratas – sem refrigeração – é claro.

Enquanto isso a cura do câncer sem novidades. Assim é que continua “mais gente vivendo do câncer do que morrendo de câncer”. E os médicos se obrigando a “fazer milagres” para tentarem superar a omissão da indústria dos laboratórios… que conseguem – eles sim – “assobiar e chupar cana ao mesmo tempo”.

O “Punhado Humano” consegue até colocar máquinas em MARTE e, breve homens.