CÂNCER… BILHÕES À INDÚSTRIA

Cascavel e Paraná - A Nasa está para marcar, até o fim deste ano, a data em que enviará um homem a Marte. Os planos estão prontos, só faltando montar os esquemas e marcar a data. À lua, a Nasa já foi e voltou, assim, falta ir a Marte e também voltar. Depois os estudos se concentrarão em tentar descobrir um tipo de combustível – repito – terá que ser “inventado” para possibilitar voos mais longos. Outro dia, aqui no nosso O Paraná, uma notícia com manchete informava que havia sido descoberta vacina contra o HIV. Não medicamento de cura, mas vacina preventiva. Já é um avanço. Assim, estamos vendo planejarem até ida a Marte e já se descobriu vacina contra o HIV… Então cabe perguntar: E para curar o câncer? Até quando a ciência que se conhece vai procrastinar debruçar-se sobre para a “cura do câncer”? Ora… ora… A resposta é óbvia: Enquanto sofrer pressões para “esquecer isso”, afinal, são bilhões que deixariam de chegar aos laboratórios, se anunciarem a cura do câncer, isto porque, há mais gente “vivendo do câncer do que morrendo de câncer”. Não confundir com médicos que cuidam da doença, pois esses fazem o que podem, o que conseguem ter à mão. O problema é a indústria dos medicamentos que fatura “horrores” no mundo através do consumo… “Indústria farmacêutica”… É ali que está “o enguiço”, segundo a maioria que conhece “essa área” como ninguém e vem alertando o mundo há anos.

GRIFE

Bestial. Regime comunista opressor, brutal, estúpido e indecente da Coreia do Norte condena CRIANÇA DE DOIS ANOS a prisão perpétua, pelo fato de ter sido descoberta uma bíblia na casa da família. Algo diabólico, insano, que exige imposição da humanidade em torno do necessário banimento dessa torpeza no planeta. O mundo precisa se unir, invadir e liquidar com o status implantado na Coreia do Norte e remeter seu dirigente psicopata ao mesmo destino dado a Saddan Hussein.

FOLHETINS

Deputado Nícolas Ferreira. Liderança consolidada. Uma raridade que orgulha seus eleitores mineiros e aos poucos o resto da nação, principalmente de jovens. A iniciativa da caminhada rumo a Brasília é algo inédito que vai, por essa sua trilha, despertando, por onde passa, o clima emocional que, além da aderência, a necessária resistência que já – há muito – deveria ter sacudido “esse país até então do avesso”.

Este nosso O Paraná, através de reportagem sobre “recapeamento de ruas” nos desperta mais uma lembrança: Onde está a tal e ineficiente máquina chamada de “Tapa Buracos”, adquirida pelo ex-condenado Leonaldo Paranhos, que advertido foi sobre a ineficiência do equipamento, mas que mesmo assim o comprou? Aonde está a tal máquina, senhor e atual prefeito? Senhores vereadores, quanto custou a geringonça? Quais trabalhos executou – e a que custos – até agora? Foi fazer parte do circo sem lona, a exemplo do título de Cidade-bonitinha – dos ônibus elétricos – da Árvore alugada – das capivaras-de-taquara – do aluguel de 140 mil do prédio do antigo Lembrasul – do desastrado sistema de trânsito de Cascavel que só não fede por não ser orgânico.

E alguém já parou prá pensar naquelas antigas acusações do ex-árbitro Evandro Rogério Roman sobre, e principalmente, enriquecimento ilícito do ex-condenado Leonaldo Paranhos? Nem a prometida lista contestatória de patrimônio foi colocada à disposição da opinião pública.

Principalmente a acusação de que deixou a prefeitura riquíssimo… é falsa ou verdadeira? Afinal, foi e voltou a ser um homem público e, como tal, necessita esclarecer.