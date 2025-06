Câmara ou Senado?

Os institutos de pesquisa têm testado o nome do ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) para a disputa ao Senado Federal na eleição de 2026. No entanto, uma ala interna do Partido Novo tem defendido a candidatura de Dallagnol para a Câmara Federal. O objetivo é montar uma maior bancada no legislativo tendo Deltan como um “puxador de votos”, visando que o Novo preencha as regras da cláusula de barreira.

Nominata

Na nominata para à disputa o Novo ainda promete nomes competitivos para a Câmara Federal em 2026. O vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô, o vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, o ex-deputado estadual Homero Marchese, e do advogado criminalista Jeffrey Chiquini. Além disso, o Novo deverá ter Valdemar Jorge, Secretário da Justiça e Cidadania do Paraná, que deverá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná.

Audiência pública

Os investimentos e as atividades da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná realizadas no primeiro quadrimestre de 2025 serão apresentadas na próxima terça-feira (24) na Assembleia Legislativa do Paraná. A audiência pública é proposta pela Comissão de Saúde da Casa de Leis.

Aumento de juros

A elevação da Taxa Selic (juros básicos da economia) para 15% ao ano recebeu críticas do setor produtivo. Para entidades da indústria, do comércio e centrais sindicais, a alta prejudicará a produção e o investimento. Em nota, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, classificou de “injustificável” a decisão do Comitê de Política Monetária. Segundo ele, os juros altos vão sufocar a economia.

Sem dados

O Google informou ao Supremo Tribunal Federal que não tem condições de cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou o envio de dados sobre quem publicou uma cópia da minuta do golpe em um domínio público na internet. De acordo com o escritório de advocacia que representa a plataforma no Brasil, o provedor de buscas não possui os dados que, segundo a empresa, são de responsabilidade das páginas que divulgaram a minuta.