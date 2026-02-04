CÁ UM... CÁ UM (se dizia lá nas antigas)

Cascavel e Paraná - Antônio Carlos Antunes. É o nome do conhecido “Careca do INSS” um dos líderes do roubo do dinheiro dos aposentados. Curioso é que uma inocente brasileira que, apenas colocou risquinhos de batom numa estátua, está recolhida a um presidio comum e, esse elemento – o Careca – que atropelou escrúpulos, leis, direitos e recursos de aposentados e pensionistas, está confortavelmente instalado em cela e presídio especial, conforme ocorreu com Lula quando foi em cana, condenado em todas as instâncias. Cristo não vem mais.

Não se encontra mais aquele charque caipira, delicioso, abundante antigamente. Certamente por que, por ganância, passaram a produzi-lo com matambre ou “carne de pescoço” e cobrando como carne de primeira.

A PROPÓSITO: Aquilo que chamam de charque, nos supermercados – industrializado, envolvido em papel transparente não tem gosto e nunca foi ou será charque.

Na grande maioria dos chamados “supermercados”, nós, clientes, continuamos, nos caixas, “empacotando as mercadorias”, ou seja, seguimos trabalhando para os donos e aceitando tirar o emprego de gente humilde.

Volta o ‘a propósito’: Um simples “rabo de vaca” custar 40 reais é de dar raiva à frente do balcão frigorífico. E o pior… Talvez a “Tiurma” tenha se flagrado e, na busca de disfarçar, está cortando a chamada rabada em pedacinhos e juntando-os em invólucros transparentes. Pior, o preço continua o mesmo e passamos a pagar 40 reais por três ou quatro pedacinhos de “rabo de vaca”. Breve vai rivalizar com a rasteira da “picanha do Lula.”

Aonde enfiaram a “decantada” máquina Tapa-Buracos, adquirida (por quanto?) pelo ex-condenado ex-prefeito de Cascavel? Sabem os leitores o que dizem os vereados, pseudo fiscais do dinheiro público, sobre mais essa “atropelada” na sociedade??? NADA… Não disseram, não dizem e não dirão nada!!! Vai, povo… Vota!!

Qual foi a produção da “Tapa Buracos” até aqui? Chico Anízio, se vivo, diria: “Não precisa explicar… Eu só queria entender!”