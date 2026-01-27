Atenção Primária à Saúde: a base que sustenta sistemas mais justos e eficazes

Cascavel e Paraná - Em um cenário global marcado pelo envelhecimento da população, pelo aumento das doenças crônicas e por desigualdades persistentes no acesso aos serviços de saúde, a Atenção Primária à Saúde (APS) segue ocupando um papel central nas agendas internacionais. Em 2026, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reafirma a APS como a estratégia mais eficiente para alcançar a Cobertura Universal de Saúde.

A relevância desse modelo se reflete em dados expressivos. A ampliação das intervenções de atenção primária em países de baixa e média renda poderia salvar até 60 milhões de vidas e elevar a expectativa de vida média em cerca de 3,7 anos até 2030. Além disso, aproximadamente 75% dos avanços em saúde previstos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável podem ser alcançados por meio da APS.

Ao longo das últimas décadas, o conceito de Atenção Primária à Saúde passou por diferentes interpretações, o que gerou certa confusão sobre seu significado prático. Atualmente, a definição adotada pela OMS busca ser clara e funcional: a APS é uma abordagem que envolve toda a sociedade, orientada a promover o mais alto nível possível de saúde e bem-estar, distribuído de forma justa, com foco nas necessidades das pessoas ao longo de toda a vida. Isso inclui desde ações de promoção da saúde e prevenção de doenças até tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, sempre o mais próximo possível do cotidiano da população.

Esse modelo se apoia em três pilares indissociáveis: serviços de saúde integrados e resolutivos, políticas e ações intersetoriais voltadas aos determinantes sociais da saúde e o engajamento ativo de indivíduos, famílias e comunidades. A proposta é fortalecer a participação social, o autocuidado e a autonomia, reconhecendo que fatores como educação, alimentação, condições de trabalho e ambiente influenciam diretamente os níveis de saúde e bem-estar.