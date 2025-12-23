Cascavel - Prezados associados, colaboradores e parceiros da Associação Médica de Cascavel:

Encerramos mais um ano desafiador, intenso e cheio de aprendizados. Ao olhar para trás, eu e nossa diretoria sentimos orgulho do caminho percorrido. Cada conquista alcançada, cada evento realizado, cada serviço aprimorado e cada gesto de cuidado só foram possíveis graças ao comprometimento de nossos associados, em unidade com a Associação Médica de Cascavel.

Em 2025, mostramos mais uma vez a força da nossa classe médica e o impacto que temos na vida da comunidade. Mesmo diante das demandas crescentes da medicina, seguimos firmes, priorizando sempre a ética, o conhecimento, o acolhimento e o fortalecimento da nossa categoria. A AMC reafirmou seu papel como espaço de conhecimento, convivência e apoio — uma verdadeira casa para cada médico e médica que fazem parte desta história.

A cada colaborador, deixo meu agradecimento especial: vocês são fundamentais para que a Associação funcione com excelência todos os dias. Aos associados, meu reconhecimento pela confiança depositada e pela presença constante, que dão sentido à nossa atuação, lembrando que tudo o que existe na entidade se estende aos familiares. E aos parceiros, minha gratidão por caminharem ao nosso lado e contribuírem com projetos que ampliam nosso alcance e nosso impacto.

Desejamos a união da classe, o associativismo e um 2026 com novas ideias e projetos. Vamos juntos, unidos, pois a união faz a força!