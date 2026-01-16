Paraná - Arapongas recebe, em 4 de fevereiro, a primeira edição de 2026 da Assembleia Itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná, durante a Movelpar Home Show, no Expoara. A 37ª edição do programa ocorre às 18h e integra a estratégia de interiorização do Legislativo, iniciada em 2023. Desde o lançamento, a iniciativa já recebeu cerca de 7,5 mil demandas da população em diferentes regiões do Estado. Segundo o presidente Alexandre Curi (PSD), a ação reforça o compromisso com Arapongas e o Norte do Paraná.

Indústria

A produção industrial brasileira ficou estável em novembro, segundo o IBGE, com recuo em grandes centros como São Paulo. No Paraná, o desempenho foi positivo, com crescimento mensal acima da média nacional. O resultado coloca o Estado entre os poucos polos industrial com avanço no período. O dado reforça a resiliência do parque industrial paranaense em um cenário de desaceleração.

Portos do Paraná

Portos do Paraná superaram a marca de 1,6 milhão de TEUs. O resultado consolida crescimento das exportações conteinerizadas. O desempenho reflete ganhos de eficiência operacional. O setor portuário mantém papel estratégico na economia estadual.

Agro paranaense

O agronegócio do Paraná será impactado pelo acordo entre Mercosul e a União Europeia. A estimativa é acesso a um mercado de 451 milhões de consumidores. O pacto amplia oportunidades de exportação. O setor avalia efeitos econômicos e sanitários.

Crimes cibernéticos

Alexandre Curi apresentou proposta de enfrentamento a crimes digitais no Paraná. O texto prevê medidas de prevenção e repressão. A iniciativa busca atualizar a legislação estadual. O foco é ampliar a proteção de cidadãos e instituições.