Paraná - Arapongas recebe, em 4 de fevereiro, a primeira edição de 2026 da Assembleia Itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná, durante a Movelpar Home Show, no Expoara. A 37ª edição do programa ocorre às 18h e integra a estratégia de interiorização do Legislativo, iniciada em 2023. Desde o lançamento, a iniciativa já recebeu cerca de 7,5 mil demandas da população em diferentes regiões do Estado. Segundo o presidente Alexandre Curi (PSD), a ação reforça o compromisso com Arapongas e o Norte do Paraná.
Indústria
A produção industrial brasileira ficou estável em novembro, segundo o IBGE, com recuo em grandes centros como São Paulo. No Paraná, o desempenho foi positivo, com crescimento mensal acima da média nacional. O resultado coloca o Estado entre os poucos polos industrial com avanço no período. O dado reforça a resiliência do parque industrial paranaense em um cenário de desaceleração.
Portos do Paraná
Portos do Paraná superaram a marca de 1,6 milhão de TEUs. O resultado consolida crescimento das exportações conteinerizadas. O desempenho reflete ganhos de eficiência operacional. O setor portuário mantém papel estratégico na economia estadual.
Agro paranaense
O agronegócio do Paraná será impactado pelo acordo entre Mercosul e a União Europeia. A estimativa é acesso a um mercado de 451 milhões de consumidores. O pacto amplia oportunidades de exportação. O setor avalia efeitos econômicos e sanitários.
Crimes cibernéticos
Alexandre Curi apresentou proposta de enfrentamento a crimes digitais no Paraná. O texto prevê medidas de prevenção e repressão. A iniciativa busca atualizar a legislação estadual. O foco é ampliar a proteção de cidadãos e instituições.
Hospital Geral
O governador Ratinho Junior vistoriou as obras do Hospital Geral de Colombo. A unidade ampliará a oferta de leitos na Região Metropolitana. O projeto integra a expansão da rede estadual de saúde. A obra segue cronograma de execução.
Obras viárias em Curitiba
O Estado e a Prefeitura de Curitiba investem R$ 400 milhões em obras viárias. Os recursos contemplam três grandes intervenções urbanas. As ações buscam melhorar a mobilidade e a segurança no trânsito. As obras têm execução em etapas.
Vistos de imigração
Os Estados Unidos suspenderam vistos de imigração para 75 países, incluindo o Brasil. A decisão envolve revisão de critérios migratórios. O governo norte-americano cita razões administrativas e de segurança. A medida gera impactos diplomáticos e individuais.
Cadastro eleitoral
Eleitoras e eleitores têm até 6 de maio para emitir o primeiro Título, transferir domicílio, atualizar dados ou fazer a biometria. O prazo é de 150 dias antes do pleito, conforme a Lei nº 9.504/1997. As eleições gerais ocorrem em 4 de outubro de 2026. Serviços são gratuitos e podem ser feitos on-line ou nos cartórios, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.
Orçamento sancionado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2026, que prevê despesas de R$ 6,54 trilhões e meta de superávit de R$ 34,2 bilhões. Durante a sanção, Lula vetou quase R$ 400 milhões em emendas parlamentares por inconformidades legais. O Congresso Nacional ainda poderá manter ou derrubar os vetos.