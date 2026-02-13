AINDA SE ACHA!

Cascavel e Paraná - O vice Geraldo Alckmin (PSB) tem demonstrado insatisfação com as crescentes pressões para que ele abra espaço nas eleições de 2026. Tem sido enfático em conversas com aliados: se não for para continuar no cargo atual, prefere abandonar a vida pública.

– Depois de “dizer o que disse e fazer o que fez” sobre “Lula voltar à cena do crime”- causa admiração ainda constatá-lo junto ao processo político. Será que deve ter doses acentuadas de “nó de pinho” em seu rosto político?

Ainda em andamento as muitas discussões em torno das canetinhas, eis que surge mais um movimento de condenações, desta vez contra o hábito de “exercício de caminhadas”. Professor da Universidade de Harward – inesperadamente – passou a agitar debates em torno do corpo humano e seus limites naturais que não são respeitados na maioria dos casos. Segundo ele, ao contrário do que pregam, o corpo humano não foi projetado biologicamente para correr longas distâncias, mas, sim, para passar boa parte do tempo sentado. A declaração encara o propagado – à exaustão – estilo de vida fitness moderno. Essa modesta Coluna limita-se à informação. O resto é com você.

Tentando mastigar uma carne vendida por aqui… Quebrei um dente. Como venho desconfiando sobre os nossos bifes… duvido que não tenha sido excesso de hormônios. Quem conhece afirma que “aumenta em muito o peso do bicho na balança do açougue”.

GRIFE

Toda vez que olho para uma estante cheia de livros, convencido e constatando, digo a mim mesmo: “Como sou ignorante”.