AÇÚCAR – DIABETES – SÉRIO OU TRAPAÇA?

Cascavel e Paraná - Mais duas circunstâncias preocupantes juntaram-se a outras nesse Brasil. Na área da saúde, quem se decide por navegar pelo noticiário, via computador, está recebendo informações que dão conta de que diabetes tipo dois não é provocada pelo açúcar. Está na Internet… em vários sites. As causas são outras, dizem, e após essa afirmação, em longos trechos explicativos, na maioria das informações anexam a recomendação de “alguma coisa” que efetivamente combateria a diabetes. Recomendação seguida de oferta. Não se trata de expediente de denúncia apenas, está lá… não se trata de simples propaganda sobre algum produto que querem vender… Se trata, principalmente, antes da propaganda, de “denúncia” sobre certos comprimidos, o que deixa a sociedade confusa, desorientada sobre essa doença. E alguns dos denunciantes afirmam ainda que os comprimidinhos habituais, ao invés de curarem, produzem outros problemas em nosso organismo. Encontram-se também sérias denúncias contra laboratórios. Tudo isso está ali, em sites, repito. Assim é que nós, leigos em torno da área da saúde, acabamos seriamente preocupados… Quem está com a razão? Nossa Justiça Superior não seria bem recebida nesse caso, embora não seja sua atribuição ou chamada? Tem invadido outras áreas que não lhe pertence. Quem tem razão, afinal? Sociedade está apreensiva. É O AÇÚCAR OU NÃO É O AÇÚCAR? E esses medicamentos de hoje combatem a doença ou, na verdade, prejudicam a saúde? Os médicos estão sendo enganados ou não? De quem é a responsabilidade ou onde está a responsabilidade? Já não basta estarmos fragilizados em tantas outras áreas que deveriam ser cuidadas pelos poderes públicos – e não o são – falei “continuar”, vejam bem – também vamos “continuar” – repito – sendo vítimas desse desleixo da falta de esclarecimentos peremptórios em torno das doenças que nos alcançam? E os comprimidinhos, que nunca vêm sozinhos, curam ou causam mais estragos, como aliás afirma um médico, entre vários outros, que se identifica como professor de Harward – chamado Lair Ribeiro? A propósito, nos últimos dias até dois cantores populares decidiram entrar na área das denúncias pela Internet, relatando o que está aí acima, além de indicar “medicamento especial” para essa doença, são eles Sergio Reis e Amado Batista, enquanto o Ministério da Saúde do governo do PT, do Lula, da Gleisi, do Lindemberg et caterva – como diz o povo: “Não está nem aí.”

FALEI TAMBÉM SOBRE OUTRA ÁREA QUE NOS ENVOLVE. “O Brasil assistiu, uns dois meses atrás, as manifestações de outros dois ministros do STF”? O ex-Luiz Roberto Barroso, que disse alto e bom tom, além do “Perdeu Mané” evidenciando tendência ideológica: “Derrotamos o Bolsonarismo”. E Gilmar Mendes disse com todas as letras “Se hoje temos a eleição do Lula, isso se deve ao STF.” – Pensávamos que fossem às urnas, mas eles mesmos esclareceram que não. Patético ! Silêncio até hoje. Nos fazem lembrar Shakespeare, em Hamlet, que cunhou um alerta, escrevendo para a história e aplicável em vários episódios: “Entre o céu e a terra…há muita coisa que a nossa vã filosofia não alcança”. Parece ter ficado claro que eleições no Brasil também estão a bordo desse “esclarecimento”.

GRIFE

Faleceu – cremado em Ponto Grossa – um dos mais estimados dentistas e pioneiro de Cascavel, Dr. Bruno Costa Cichon “Aliás, não morreu. Nossos amigos, que tanto estimamos, não morrem… Apenas se antecipam um pouco a nós, para chegarem antes no Senhor”.

MESA DE BAR

“- Sabia que “as véia” de boca pequena vão casar?