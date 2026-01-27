A TROPA EM AÇÃO

Cascavel e Paraná - O número de sites de bandidagem – aqueles que se juntam no único propósito de tentar enfraquecer a resistência contra a Ditadura implantada no país – está aumentando, o que vem confirmar o que já havia sido antecipado que iria ocorrer, que seria: “Vão espalhar placentários pelo Brasil, com computadores, em operações de redações, no sentido de insultar até os brasileiros que decidam defender e aderir à proposta notável e MERITÓRIA do deputado Nikolas, da sua já histórica passeata. Esta Coluna já lembrou dias atrás e repete a lembrança sobre a “Marcha da família com Deus pela liberdade”- inspirada pelo povo brasileiro e liderada pelos então governadores de Estados, comércio, indústria, agricultores e classes trabalhadoras, a que inspirou a sociedade brasileira no ano de 1964. Eu estava lá e no movimento estavam os governadores Ney Braga, do Paraná, Ademar de Barros, em São Paulo, Ildo Meneghetti, no RGS; ACMagalhães, da Bahia, Calos Lacerda no Rio, e os muitos e muitos outros. O esquema, bolado pela esquerda hoje, é o de tentar produzir, principalmente pelas redes sociais, respostas negativas a qualquer citação, principalmente em torno dos roubos que ela foi protagonista, responder, mesmo através de dados falsos – a qualquer esquema – a perguntas – a afirmações ou ações – bem ao estilo Goebels que, em sua época não contava com a tecnologia de hoje, (computadores, celulares, etc.) mas desempenhava papel significativo nesse tipo de prática usando figuras que Deus não esqueceu de também criar, pra que fosse possível a humanidade mostrar a ela mesma, humanidade, que numa Sociedade é preciso se incluir também os de “caráter decompostos”, caso contrário, como é que iríamos nos distinguir dos escatófilos da canhota de hoje?

GRIFE

Não vi o Gre-nal pela tevê, devido à imperiosa rejeição de narração por voz feminina, algo indigesto em torno do “esquema futebol”. Essa invenção de agora (mulher narrando – brutal) é de ignoradas figuras que, não tendo o que fazer e na ânsia de justificar alguma criação, inventaram essa aberração que mais parece um coaxar. Deve ter sido ideia estimulada – pelo criador disso – quando do surgimento de alguma “inquietação” em delicada localização corporal. Afirmam que nessa hora os ranços “afloram por ali… daí a inquietação”.

FOLHETINS

Noticiários panfletários, via internet, por blogs encardidos e amarrotados e valendo-se do fato de que “asneira não paga imposto”, tentam associar um raio que caiu perto da passeata de Nikolas à “algum sintoma de repressão vindo da natureza”. Ledo engano… Tudo indica que se tratou de uma representação “de um certo partido político” que, não podendo comparecer, enviou algo que com ele se identifica… Um raio!

Problema do Grêmio não está em campo… Está na diretoria. Renato “demoliu” o time e, Mano Menezes iria, em etapas, reconstrui-lo. Então… dispensaram Mano Menezes. Recado bíblico à diretoria: “Vade Retro, Satanás.”

MESA DE BAR

Mozart desaconselhou um jovem músico, que lhe pedia auxílio para escrever sinfonia, orientando-o a escrever baladas, dizendo-lhe: