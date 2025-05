A responsabilidade pelo aborto é compartilhada

Quando é constelada uma situação de aborto se mostra que o filho abortado se sente totalmente sozinho, abandonado e excluído. A criança quer ser vista e reconhecida como membro da família. No entanto, isso só é possível se os pais admitirem a dor. A dor honra a criança e a reconcilia com seus pais.

Se os pais conseguirem ver e reconhecer o filho abortado como pessoa, reconhecerem que ele deu a vida, e se conseguem aceitá-lo como um presente, no final chegará a paz. Através do sofrimento alcançam uma plenitude que muitas vezes não é possível no nível superficial do riso e da alegria. Este é o prêmio.

A solução para a culpa pelo aborto inclui a obrigação de a mulher informar ao homem implicado. Os homens têm o direito de saber o que aconteceu às suas costas. No entanto, ainda que ele não saiba do aborto, está envolvido do mesmo modo na decisão. Com efeito, quando ele souber mais tarde do aborto, terá que se perguntar como teria agido em relação ao fato se tivesse sido informado na ocasião em que a mulher decidiu por abortar.